Paliwowe imperium skazane na… import paliw

Rosja przygotowuje się do importu benzyny z Chin i innych krajów Azji, by zrekompensować niedobory na rynku wewnętrznym, wywołane atakami ukraińskich dronów na rafinerie ropy naftowej - przekazał dziennik „Kommiersant”. Kreml liczy na zakupy w Korei Południowej i Singapurze.

Kreml planuje zniesienie ceł importowych na paliwo wwożone przez niektóre punkty kontrolne i chce rekompensować importerom różnicę między cenami światowymi a krajowymi - wyjaśnia portal Moscow Times.

Ponadto rząd liczy na zwiększenia importu benzyny z Białorusi i chce zniesienia zakazu stosowania w tamtejszych rafineriach dodatku, który zwiększa wydajność benzyny, ale ze względu na wysoką toksyczność jest zakazany w większości krajów. (W Rosji był stosowany do 2016 roku).

Pod koniec września rafinerie nie wykorzystywały 38 proc. mocy przerobowych, przy czym aż 70 proc. tej straty było spowodowane atakami dronów. W ostatnich dwóch miesiącach bezzałogowce ostrzelały ponad 20 dużych rafinerii.

Importując benzynę z Azji i Białorusi oraz łagodząc wymogi środowiskowe, władze liczą na pozyskanie na rynek krajowy dodatkowo 350 tys. ton benzyny i 100 tys. ton oleju napędowego miesięcznie.

Wcześniej rząd Rosji przedłużył do końca roku zakaz eksportu benzyny.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Likwidacja dwóch polskich monet. Prezydent: jestem na tak

Jak Tusk pozbawił Polaków środków z KPO

Awantura o wagony od polskiego producenta

»»Tusk mydli oczy wykresami w sprawie inflacji i podszywa się pod sukcesy NBP? – oglądaj w telewizji wPolsce24