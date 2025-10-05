Sukces Magdaleny Ogórek

W Muzeum Sztuki Zagrabionej w Sulisławicach trwają już prace wykończeniowe. Twórczyni placówki, gwiazda telewizji wPolsce24 odpowiada w tygodniku „Sieci” na zarzuty hejterów.

„Od trzech do czterech razy w miesiącu odwiedzam Dolny Śląsk, nadzorując muzeum, którego budowa dobiegła końca już pół roku temu, trwają ostatnie prace wykończeniowe – mówi Magdalena Ogórek, założycielka fundacji Polish Lost Art Foundation, która buduje muzeum w Sulisławicach.

Nie śpię, pracuję ponad siły, wykonując całkowicie pro bono prace na rzecz powstania placówki, która opowie o systemowym, metodycznym przygotowaniu się Niemców do grabieży polskich skarbów narodowych – podkreśla Ogórek.

Odpowiedź na zarzuty prorządowych mediów

Gwiazda telewizji wPolsce24 odpowiada też na zarzuty prorządowych mediów, według których muzeum nie ma a całe przedsięwzięcie miało na celu pobranie finansowego wsparcia od państwa w czasach rządów prawicy.

„Mimo że placówka została zbudowana w ekspresowym tempie (dwa lata!), pracownicy mediów, m.in. z Onetu i OKO.press fałszywie kolportowali tezę, że muzeum nie powstało, a po upadku rządów Zjednoczonej Prawicy budowa wyhamowała. Długo nie mogłam zrozumieć, dlaczego tak prowadzono narrację, ukrywano przed opinią publiczną zdjęcia pięknego architektonicznie budynku muzealnego od dawna ukończonego” – mówi w tygodniku „Sieci” Magdalena Ogórek.

Krew, pot, radość i łzy

Dziennikarka przypomina, że Muzeum Rodziny Pileckich, którego powierzchnia jest sporo mniejsza od placówki w Sulisławicach, powstało po sześciu latach i kosztowało prawie 14 mln zł. „Moja placówka kulturalna powstała po dwóch latach, a ja zostawiłam w niej krew, pot, radość i łzy. Zostawiam zatem otwarte pytanie, kto tak bardzo się starał, kto dotował podróże pracownic OKO.press na miejsce budowy oraz komu tak zależało na intencjonalnym wprowadzaniu opinii publicznej w błąd” – pyta Ogórek.

