Manifestacja PiS przeciwko paktowi migracyjnemu i umowie z Mercosur!

  Opublikowano: 11 października 2025, 14:33

    Aktualizacja: 11 października 2025, 14:35

Na Placu Zamkowym w Warszawie o godz. 14 rozpoczęła się manifestacja organizowana przez Prawo i Sprawiedliwość. Uczestnicy protestują przeciwko paktowi migracyjnemu oraz umowie UE-Mercosur.

Po raz pierwszy temat dużej, jesiennej manifestacji przeciwko migracji pojawił się w PiS pod koniec lipca. Wtedy Jarosław Kaczyński na konferencji prasowej wezwał „wszystkie siły patriotyczne do tego, żeby w tym uczestniczyły”.

Po 14.15 głos zabrał Jarosław Kaczyński.

To manifestacja przeciwko nielegalnej imigracji, przeciwko paktowi migracyjnemu, przeciwko tym wszystkim działaniom, które mają przynieść Polsce nieszczęście i to ciężkie nieszczęście** - oświadczył prezes Prawa i Sprawiedliwości.

https://wpolityce.pl/polityka/742905-relacja-rusza-wielka-manifestacja-prawa-i-sprawiedliwosci

