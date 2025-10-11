Manifestacja PiS przeciwko paktowi migracyjnemu i umowie z Mercosur!
Na Placu Zamkowym w Warszawie o godz. 14 rozpoczęła się manifestacja organizowana przez Prawo i Sprawiedliwość. Uczestnicy protestują przeciwko paktowi migracyjnemu oraz umowie UE-Mercosur.
Po raz pierwszy temat dużej, jesiennej manifestacji przeciwko migracji pojawił się w PiS pod koniec lipca. Wtedy Jarosław Kaczyński na konferencji prasowej wezwał „wszystkie siły patriotyczne do tego, żeby w tym uczestniczyły”.
Po 14.15 głos zabrał Jarosław Kaczyński.
To manifestacja przeciwko nielegalnej imigracji, przeciwko paktowi migracyjnemu, przeciwko tym wszystkim działaniom, które mają przynieść Polsce nieszczęście i to ciężkie nieszczęście** - oświadczył prezes Prawa i Sprawiedliwości.
