Chodzą od auta do auta i fotografują

Kierowcy poskarżyli się portalowi moto.pl na osoby, które fotografują wybrane elementy ich pojazdów. Wielu zmotoryzowanych identyfikuje takie zachowanie jako rekonesans złodziei poprzedzający dokonanie kradzieży. Mają rację?

W zdecydowanej większości przypadków – nie. To upoważnieni do kontrolowania przedsiębiorstw i osób fizycznych pod kątem opłacania abonamentu RTV pracownicy Poczty Polskiej. Czyżby obowiązywałby on również w przypadku odbiorników radiowych w samochodzie? Okazuje się, że tak właśnie jest, a „przyczajeni” kontrolerzy niemal do każdego zdjęcia doliczają grzywnę.

Masz radio w samochodzie – płacisz

Opłata RTV dotyczy nie tylko telewizorów i radioodbiorników znajdujących się w domu czy mieszkaniu. Brak jej uiszczenia może skutkować karą sięgającą nawet kilku tysięcy, gdyż jest ona naliczana do pięciu lat wstecz. Warto o tym pamiętać, by uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji.

Tak samo wygląda sytuacja w przypadku samochodów posiadających radio, a więc niemal wszystkich. Miesięczny abonament wynosi 8,70 zł za radioodbiornik, zaś za telewizor lub zestaw radiowo-telewizyjny – 27,30 zł. Opłaty można wnosić co kwartał lub od razu za cały rok. Druga opcja pozwala na skorzystanie ze zniżek. Wówczas rocznie zapłacimy 94 zł za radio, a za telewizor – 294,90 zł.

Jakie kary?

Ile wynosi kara za zaległy abonament RTV w 2025 roku? Można się nieprzyjemnie zdziwić. Standardowa sankcja to 30-krotność miesięcznej należności. Jest to 261 zł za radio oraz 819 zł za telewizor. Do tego trzeba doliczyć zaległości. Tak więc w przypadku długotrwałego niepłacenia za radio w samochodzie kara może sięgać nawet 1305 zł, jeśli weźmiemy pod uwagę pięć lat wstecz. Zwolnieni z opłat są m.in. seniorzy powyżej 75. roku życia, osoby niepełnosprawne oraz kombatanci.

Źródło: Moto.pl

Oprac. GS

