Dania po 401 latach bez listonoszy
Po czterech wiekach działalności państwowa poczta duńska kończy 30 grudnia z dostarczaniem listów w formie papierowej. W ciągu ostatniego ćwierćwiecza liczba klasycznych listów spadła o 90 proc.
30 grudnia będzie ostatnim dniem, w którym państwowa PostNord dostarczy listy w formie papierowej do odbiorców. Decyzja o zaprzestaniu tej usługi – jak informują krajowe i europejskie media – to efekt braku opłacalności tej usługi i postępującej digitalizacji. Poza tym w ciągu ostatniego ćwierćwiecza liczba typowych listów spadła o 90 procent.
Papierowa poczta prawnym przywilejem
Ale – co szczególnie interesujące – ze względu na fakt, że Duńczycy mają zagwarantowaną w prawie możliwość wysyłania i odbioru listów formie papierowej, miejsce państwowej PostNord zajmie nowa firma, która zajmie się dostarczaniem korespondencji.
PostNord ma bogatą historię - pocztę powołał 24 grudnia 1624 roku ówczesny król Christian IV. Następnie przez kilkadziesiąt lat za usługi dostarczania przesyłek odpowiadała prywatna firma, a w 1711 roku wróciły pod państwową kontrolę.
Rozwój usług elektronicznych od dekady uderza w sektor pocztowy
Spadek liczby przesyłek papierowych to powszechne zjawisko. Rozwój usług elektronicznych uderza w sektor pocztowy, a zmiany widoczne są od ponad dekady. Na przykład już 14 lat temu w Holandii zamknięto tradycyjne urzędy pocztowe, a narodowy operator PostNL usunął większość skrzynek pocztowych. Natomiast we Francji pozostała zaledwie połowa z działających przez dekady urzędów pocztowych,. Z kolei Deutsche Post (należąca do DHL) zwolniła w tym roku 8 tysięcy ludzi, a jej nazwa praktycznie zniknęła.
Agnieszka Łakoma
