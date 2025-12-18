77 proc. z nas lubi dawać prezenty
77 proc. badanych Polaków deklaruje, że lubi dawać prezenty - wynika z badania panelu badawczego Ariadna. Respondenci zapytani o wymarzony prezent najczęściej wskazywali na pieniądze.
Z badania wynika, że 77 proc. Polaków lubi dawać prezenty - częściej dotyczy to kobiet (82 proc.) niż mężczyzn (72 proc.) oraz osób z wyższym wykształceniem (79 proc.).
Autorzy ankiety zwrócili uwagę, że równie chętnie Polacy przyjmują upominki — lubi je 80 proc. badanych.
A kto nie lubi prezentów?
Ci, którzy prezentów nie lubią, wskazywali na ich niedopasowanie, zbędność oraz poczucie zobowiązania do rewanżu.
Wymarzony prezent
Respondenci zapytani o wymarzony prezent pod choinkę, najczęściej wskazywali na pieniądze (20 proc.), książki (18 proc.) i elektronikę (14 proc.), przy czym elektronika jest szczególnie atrakcyjna dla mężczyzn (22 proc. wobec 6 proc. kobiet).
Z badania wynika ponadto, że preferencje prezentu w formie pieniędzy zależą od wieku i wykształcenia — pieniądze wybiera 27 proc. osób w wieku 35–44 lata, 30 proc. osób z wykształceniem podstawowym lub zawodowym oraz 29 proc. tych, którzy nie lubią dostawać prezentów.
Badanie przeprowadzono na ogólnopolskim panelu badawczym Ariadna. Próba ogólnopolska losowo-kwotowa N=1094 osób w wieku od 18 lat wzwyż. Kwoty dobrane według reprezentacji w populacji dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania. Termin realizacji: 5-8 grudnia 2025 roku. Metoda: CAWI.
PAP, jb
