77 proc. z nas lubi dawać prezenty

77 proc. badanych Polaków deklaruje, że lubi dawać prezenty - wynika z badania panelu badawczego Ariadna. Respondenci zapytani o wymarzony prezent najczęściej wskazywali na pieniądze.

Z badania wynika, że 77 proc. Polaków lubi dawać prezenty - częściej dotyczy to kobiet (82 proc.) niż mężczyzn (72 proc.) oraz osób z wyższym wykształceniem (79 proc.).

Autorzy ankiety zwrócili uwagę, że równie chętnie Polacy przyjmują upominki — lubi je 80 proc. badanych.

A kto nie lubi prezentów?

Ci, którzy prezentów nie lubią, wskazywali na ich niedopasowanie, zbędność oraz poczucie zobowiązania do rewanżu.

Wymarzony prezent

Respondenci zapytani o wymarzony prezent pod choinkę, najczęściej wskazywali na pieniądze (20 proc.), książki (18 proc.) i elektronikę (14 proc.), przy czym elektronika jest szczególnie atrakcyjna dla mężczyzn (22 proc. wobec 6 proc. kobiet).

Z badania wynika ponadto, że preferencje prezentu w formie pieniędzy zależą od wieku i wykształcenia — pieniądze wybiera 27 proc. osób w wieku 35–44 lata, 30 proc. osób z wykształceniem podstawowym lub zawodowym oraz 29 proc. tych, którzy nie lubią dostawać prezentów.

Badanie przeprowadzono na ogólnopolskim panelu badawczym Ariadna. Próba ogólnopolska losowo-kwotowa N=1094 osób w wieku od 18 lat wzwyż. Kwoty dobrane według reprezentacji w populacji dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania. Termin realizacji: 5-8 grudnia 2025 roku. Metoda: CAWI.

PAP, jb

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Tąpnięcie na rynku pracy. Chodzi o liczbę wakatów

Złoto znów drożeje, ale bohaterem sezonu jest srebro

Obajtek ostrzega. Jest wiele skutków Zielonego Ładu

»»Umowa Mercosur - brudna gra Brukseli! – oglądaj „Wiadomości Agro” w telewizji wPolsce24