Nowa ulga dla przedsiębiorców. Sprawdź, czy Cię obejmie

Nowa ulga podatkowa dla przedsiębiorców pozwala na odliczenie od podstawy opodatkowania kwot związanych z zatrudnieniem żołnierzy terytorialnej służby wojskowej (WOT) lub aktywnej rezerwy. Wysokość odliczenia zależy od stażu służby żołnierza, wynosząc od 12 000 zł (za 1 rok służby) do 24 000 zł (za 5 lat służby).

Rząd wprowadził ulgę podatkową, która wspiera przedsiębiorców zatrudniających żołnierzy WOT lub aktywnej rezerwy.

Ulga ma na celu ułatwienie firmom radzenie sobie z logistyką związaną z wojskowymi rotacjami, jednocześnie premiując stabilność zatrudnienia w kontekście obronności.

Co dla firm?

Firmy mogą odliczyć do 24 000 zł za każdego żołnierza, z progresywnym systemem, który nagradza dłuższy staż służby. Dodatkowo, mikroprzedsiębiorcy i firmy zatrudniające co najmniej 5 pracowników mogą skorzystać z mnożników, zwiększających wysokość odliczenia. Jest to zatem realna oszczędność, zwłaszcza dla mniejszych firm, które mogą skorzystać z podwyższonych stawek odliczeń.

