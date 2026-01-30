Jak uniknąć płacenia pół miliona złotych odszkodowania

PZU w 2025 r. obsłużył ponad 460 tys. szkód komunikacyjnych z OC i AC, wypłacając klientom ponad 5 mld zł odszkodowań - poinformowała spółka. Ubezpieczyciel podkreśla, że brak ważnego OC może oznaczać dla kierowców wieloletnie konsekwencje finansowe.

Jak podało w piątek PZU, ubezpieczyciel obsłużył w ubiegłym roku blisko 212 tys. szkód z komunikacyjnego OC oraz niemal 250 tys. szkód z AC. Wyższa była wartość wypłat z autocasco, które sięgnęły niemal 2,8 mld zł, wobec ok. 2,2 mld zł wypłaconych z polis OC.

Polisa OC chroni przed kosmicznie wysokimi odszkodowaniami

PZU przypomina, że brak ważnego ubezpieczenia OC oznacza konieczność pokrycia z własnych środków zarówno szkód wyrządzonych innym uczestnikom ruchu, jak i naprawy własnego pojazdu. Choć w przypadku braku OC odszkodowanie poszkodowanym wypłaca Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, to następnie występuje on do sprawcy szkody z regresem.

Ubezpieczyciel wskazuje na przykłady wysokich wypłat z polis OC. W jednym z przypadków kierowca opla corsy, który zapłacił za OC 463 zł, spowodował kolizję z Lamborghini, a odszkodowanie wyniosło ponad 660 tys. zł. W innym zdarzeniu właścicielka toyoty yaris z OC za 634 zł doprowadziła do czołowego zderzenia z Bentleyem Continentalem, co skutkowało wypłatą ponad 560 tys. zł.

Z danych PZU wynika, że najczęstszymi przyczynami szkód z OC komunikacyjnego w ubiegłym roku były kolizje w ruchu ulicznym, stanowiące 58 proc. spraw, uszkodzenia innych pojazdów podczas parkowania – 23 proc., oraz wypadki drogowe z udziałem osób poszkodowanych – 9,5 proc.

Średnia wartość szkody komunikacyjnej to 12,4 tys. zł

PZU podkreśla, że średnia składka OC na polskim rynku po trzech kwartałach ubiegłego roku wyniosła 547 zł, podczas gdy średnia wartość szkody sięgała 12 tys. 407 zł. Spółka przypomina również, że obowiązkowe OC pokrywa wyłącznie szkody wyrządzone innym uczestnikom ruchu, natomiast naprawa własnego pojazdu wymaga posiadania polisy autocasco.

Grupa Kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń jest największą instytucją finansową w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka od 2010 r. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Skonsolidowane aktywa Grupy PZU przekraczają 500 mld zł. Grupa oferuje produkty i usługi klientom indywidualnym, małym i średnim firmom oraz dużym podmiotom gospodarczym; ma ok. 20 mln klientów w pięciu krajach. Skarb Państwa w PZU ma ok. 34,2 proc. akcji.

