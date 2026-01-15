Informacje
Zabiegi agrotechniczne w plantacji brzoskwiń w Brazylii / autor: Pixabay
Zabiegi agrotechniczne w plantacji brzoskwiń w Brazylii / autor: Pixabay

Pestycydy w Brazylii można jeść łyżkami

Grzegorz Szafraniec

Grzegorz Szafraniec

Dziennikarz gospodarczy i publicysta z ponad 20-letnim doświadczeniem. Redaktor naczelny kilku uznanych miesięczników, głównie z sektora handlu i FMCG. Twórca największego portalu internetowego w sektorze retail – wiadomoscihandlowe.pl. Wydawca programów gospodarczych w TVP S.A. oraz Forum Ekonomicznego w Karpaczu w 2023 r.

  • Opublikowano: 15 stycznia 2026, 09:52

W 2024 roku sprzedaż pestycydów w Brazylii, głównego kraju Mercosur, osiągnęła rekordowy poziom niemal 826 tys. ton w przeliczeniu na substancję czynną. To o ponad 9 proc. więcej niż rok wcześniej i o przeszło 3 proc. więcej niż dotychczasowy rekord z 2022 roku. Skala ta niemal trzykrotnie przewyższa zużycie środków ochrony roślin w całej Unii Europejskiej.

Szczególnie dynamicznie rośnie sprzedaż najbardziej toksycznych preparatów zaliczanych do pierwszej klasy zagrożenia dla środowiska – w 2025 roku zwiększyła się ona z 18 do 22 tysięcy ton. Z kolei popyt na środki z drugiej klasy zagrożenia wzrósł z 309 do350 tysięcy ton.

Najczęściej sprzedawaną substancją czynną pozostaje glifosat. W ścisłej czołówce znajdują się również mankozeb, acefat, chlorotalonil, glufosynat amonowy, atrazyna oraz S-metolachlor.

Grzegorz Szafraniec, Wiadomości Agro telewizji wPolsce24

