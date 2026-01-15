Ziemia rolna coraz droższa
Ceny gruntów rolnych w Polsce biją kolejne rekordy i w wielu regionach hektar ziemi kosztuje dziś więcej niż nowy lub używany ciągnik. Dla rolników oznacza to coraz trudniejszy dostęp do ziemi, zahamowanie rozwoju gospodarstw i rosnącą presję finansową przy próbach powiększania areału.
Z danych GUS wynika, że w pierwszej połowie 2025 roku średnia cena hektara wyniosła blisko 70 tys. złotych, jednak w praktyce kwoty te bywają nawet dwukrotnie wyższe. Liderem pozostaje Wielkopolska, gdzie ceny często przekraczają 90-100 tys. zł za hektar.
Wysokie stawki utrzymują się także w Kujawsko-Pomorskiem, Podlaskiem oraz w części Mazowsza i woj. łódzkiego. Najdrożej jest tam, gdzie dominuje silne rolnictwo towarowe, a konkurencja między gospodarstwami jest większa niż w innych regionach. Coraz częściej ziemia traktowana jest jako lokata kapitału.
Rolnicy wskazują wysokie ceny gruntów jako jedną z głównych barier rozwoju. Wszystko wskazuje na to, że ziemia nadal będzie drożeć, choć tempo wzrostu cen coraz częściej zależy od lokalizacji, jakości gleby i sąsiedztwa dużych gospodarstw.
Grzegorz Szafraniec, Wiadomości Agro telewizji wPolsce24
