Nowa rada przy ministrze rolnictwa

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpoczęło nabór kandydatów do Rady do spraw Rynków Rolnych – nowego organu opiniodawczo-doradczego, który ma wspierać ministra w analizie sytuacji na rynkach rolnych. To realna szansa dla środowiska rolniczego na wpływ na kierunki polityki i decyzje regulacyjne.

Prawo zgłaszania kandydatów mają wyłącznie ogólnokrajowe organizacje rolnicze, przetwórcze oraz samorządu rolniczego. To one wskażą osoby, które będą opiniować kwestie cen, interwencji państwa i stabilizacji rynku.

Termin składania zgłoszeń upływa 2 marca 2026 r., a wnioski złożone po czasie nie będą rozpatrywane. Kandydatury można przesłać papierowo do MRiRW lub elektronicznie przez ePUAP.

Choć Rada ma charakter doradczy, jej rekomendacje mogą wpływać na wsparcie dla rolników, reakcje na kryzysy oraz regulacje handlowe. W warunkach presji importowej i niestabilnych cen skład gremium może mieć kluczowe znaczenie dla opłacalności produkcji.

