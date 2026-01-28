Kolejne biododatki w paliwie?

Rząd zaprezentował projekt zmian w przepisach dotyczących biopaliw, których celem jest zwiększenie udziału biokomponentów w paliwach wykorzystywanych w transporcie. To odpowiedź na unijne wymogi klimatyczne.

Szczególnie premiowane mają być paliwa zawierające co najmniej 5,5 proc. zaawansowanych biokomponentów lub 1 proc. odnawialnych paliw pochodzenia niebiologicznego, takich jak wodór z elektrolizy czy paliwa syntetyczne.

Paliwo E10 już teraz budzi obawy części kierowców, a w niektórych przypadkach prowadzi do awarii pojazdów. Benzyna E10 jest bezpieczna dla nowych aut, lecz w starszych może powodować problemy z układem zapłonowym.

Nie jest jednak tak, że na stacjach szybko pojawi się paliwo z blisko 30-procentową domieszką. Na razie nie ma planów dalszego zwiększania organicznej domieszki, choć doświadczenia Ameryki Południowej pokazują, że technologicznie możliwe jest stworzenie paliw z nawet 85-proc. udziałem biokomponentów. Wymaga to jednak modyfikacji silników.

Grzegorz Szafraniec, Wiadomości Agro telewizji wPolsce24

