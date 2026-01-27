Jak Ukraińcy uratowali polski rynek pracy. Przełomowy raport
Raport MSWiA i Ministerstwa Finansów, do którego dotarł portal wPolsce24, pokazuje, że rozwiązania systemowe rządu Prawa i Sprawiedliwości z 2022 roku związane z napływem Ukraińców nie tylko zapobiegły kryzysowi humanitarnemu, ale także przekształciły wyzwanie demograficzne na korzyść polskiej gospodarki.
Obecność Ukraińców w Polsce przyniosła pozytywne efekty dla gospodarki. Kluczowym elementem tego sukcesu była szybka legislacja i otwarcie rynku pracy przez ówczesny rząd. Pomoc udzielona uchodźcom była inwestycją, która w latach 2022-2024 przyniosła ponad 63,7 miliarda złotych wpływów do budżetu, w tym z podatków i składek na ZUS. Szczegóły raportu przedstawia portal wPolsce24.pl
To Ukraińcy pomogli Polsce
Na koniec września 2025 r. liczba Ukraińców zgłoszonych do ZUS wyniosła 838 tys., a ich praca przyczyniła się do wzrostu PKB Polski o 1,2 pkt proc. w 2022 r. i 0,3 pkt proc. w 2023 r.
Aż 66 proc. imigrantów pracuje w branżach z niedoborem kadrowym, takich jak transport, magazynowanie i budownictwo, co pozwala na utrzymanie ciągłości produkcji.
Na podstawie wPolsce24, jb
»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje
»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:
Podatki za Tuska: ukryta podwyżka PIT dla 3 mln Polaków
Porozumienie Indie-UE: „matka wszystkich umów”?
Obajtek ostrzega: milionom Polaków grozi ruina finansów
»»Europejski podatek klimatyczny EU ETS2 dotknie mocno Polaków – oglądaj „Piątkę wGospodarce” w telewizji wPolsce24
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.