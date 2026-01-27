Jak Ukraińcy uratowali polski rynek pracy. Przełomowy raport

Raport MSWiA i Ministerstwa Finansów, do którego dotarł portal wPolsce24, pokazuje, że rozwiązania systemowe rządu Prawa i Sprawiedliwości z 2022 roku związane z napływem Ukraińców nie tylko zapobiegły kryzysowi humanitarnemu, ale także przekształciły wyzwanie demograficzne na korzyść polskiej gospodarki.

Obecność Ukraińców w Polsce przyniosła pozytywne efekty dla gospodarki. Kluczowym elementem tego sukcesu była szybka legislacja i otwarcie rynku pracy przez ówczesny rząd. Pomoc udzielona uchodźcom była inwestycją, która w latach 2022-2024 przyniosła ponad 63,7 miliarda złotych wpływów do budżetu, w tym z podatków i składek na ZUS. Szczegóły raportu przedstawia portal wPolsce24.pl

To Ukraińcy pomogli Polsce

Na koniec września 2025 r. liczba Ukraińców zgłoszonych do ZUS wyniosła 838 tys., a ich praca przyczyniła się do wzrostu PKB Polski o 1,2 pkt proc. w 2022 r. i 0,3 pkt proc. w 2023 r.

Aż 66 proc. imigrantów pracuje w branżach z niedoborem kadrowym, takich jak transport, magazynowanie i budownictwo, co pozwala na utrzymanie ciągłości produkcji.

Na podstawie wPolsce24, jb

