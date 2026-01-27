Fico o klimatycznym wariactwie. "Sytuacja jest krytyczna"

Robert Fico, obecny premier Słowacji, przedstawia krytyczny obraz polityki klimatycznej Unii Europejskiej i wysyła list do Ursuli von der Leyen.

Premier Słowacji w swoim liście do szefowej Komisji Europejskiej apeluje o opamiętanie. Podkreśla, że UE zmierza w kierunku nieprzemyślanych celów klimatycznych, które powodują likwidacje kolejnych zakładów pracy i zagrażają przyszłości państw Unii Europejskiej.

Przykład?

Fico odniósł się do problemu rosnących cen energii elektrycznej, które prowadzą do zamykania kluczowych zakładów przemysłowych w Unii Europejskiej. Takim przykładem jest słowacki „Slovalco” – producent aluminium.

Z powodu absurdalnie wysokich cen energii elektrycznej Slovalco, jsc., należąca do norweskich i słowackich właścicieli firma, musiała wstrzymać produkcję pierwotnego aluminium w Republice Słowackiej w 2023 roku. Była to jedna z najbardziej nowoczesnych i przyjaznych dla środowiska firm, produkująca 10 procent całkowitej produkcji pierwotnego aluminium w Unii Europejskiej - pisze Robert Fico.

Z powodów klimatycznych absurdów ceny energii zabijają europejskie przedsiębiorstwa.

W wyniku drastycznych cen energii, firma ta musiała wstrzymać produkcję, co doprowadziło do utraty miejsc pracy oraz do większej zależności od importu tego strategicznego surowca, związanego z jeszcze wyższymi emisjami CO2 - podał Robert Fico na portalu X.

Fico apeluje do Komisji Europejskiej, by traktowała przyszłość UE równie poważnie.

Brak pomysłu

Zwrócił uwagę, że podczas spotkań Rady Europejskiej Komisja Europejska nie przedstawiła żadnych konkretnych propozycji mających na celu obniżenie cen energii dla strategicznych sektorów przemysłu.

Szanowna Pani Prezes Komisji Europejskiej, podczas kilku spotkań Rady Europejskiej Komisja Europejska została poproszona o przedstawienie konkretnych propozycji mających na celu obniżenie cen energii elektrycznej dla strategicznych sektorów europejskiego przemysłu. Z całym szacunkiem dla pracy Komisji Europejskiej, muszę powiedzieć, że nie zauważyłem żadnego takiego konkretnego programu - dodał Robert Fico.

