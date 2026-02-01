Informacje
Średnia cena hektara gruntów I i II klasy wyraźnie przekracza już 83 tys. zł. Nz. pola uprawne na Warmii / autor: Fratria /MK
Drożeje najlepsza ziemia rolna

Grzegorz Szafraniec

Dziennikarz gospodarczy i publicysta z ponad 20-letnim doświadczeniem. Redaktor naczelny kilku uznanych miesięczników, głównie z sektora handlu i FMCG. Twórca największego portalu internetowego w sektorze retail – wiadomoscihandlowe.pl. Wydawca programów gospodarczych w TVP S.A. oraz Forum Ekonomicznego w Karpaczu w 2023 r.

  • Opublikowano: 1 lutego 2026, 18:58

Najlepsze grunty rolne w Polsce nie tanieją. W 2025 roku ceny hektara ziemi pierwszej i drugiej klasy sięgała nawet 123 tysięcy złotych, a w najtańszych regionach rzadko spadały poniżej 53 tysięcy. Gdzie ziemia rolna kosztuje najwięcej?

Z danych GUS wynika, że średnia cena hektara gruntów pierwszej i drugiej klasy wyraźnie przekracza 83 tys. zł.

Największe wzrosty obserwuje się w centrum i na północy kraju, a w niektórych województwach stawki już dawno przekroczyły 100 tys. zł za hektar. Nieco taniej jest w centralnej Polsce i na Pomorzu Gdańskim. Z kolei ci, którzy chcieliby powiększyć gospodarstwo bez nadwyrężania budżetu, relatywnie tanio mogą zrobić to na Dolnym Śląsku, Warmii i Mazurach czy na Podkarpaciu.

Zdecydowanie najtaniej jest w woj. lubuskim oraz na Pomorzu Zachodnim. Tam za najlepsze grunty płaci się 53-54 tys. zł, a więc ponad dwukrotnie mniej niż w Wielkopolsce czy na Podlasiu.

Grzegorz Szafraniec, Wiadomości Agro telewizji wPolsce24

