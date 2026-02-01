Drożeje najlepsza ziemia rolna

Najlepsze grunty rolne w Polsce nie tanieją. W 2025 roku ceny hektara ziemi pierwszej i drugiej klasy sięgała nawet 123 tysięcy złotych, a w najtańszych regionach rzadko spadały poniżej 53 tysięcy. Gdzie ziemia rolna kosztuje najwięcej?

Z danych GUS wynika, że średnia cena hektara gruntów pierwszej i drugiej klasy wyraźnie przekracza 83 tys. zł.

Największe wzrosty obserwuje się w centrum i na północy kraju, a w niektórych województwach stawki już dawno przekroczyły 100 tys. zł za hektar. Nieco taniej jest w centralnej Polsce i na Pomorzu Gdańskim. Z kolei ci, którzy chcieliby powiększyć gospodarstwo bez nadwyrężania budżetu, relatywnie tanio mogą zrobić to na Dolnym Śląsku, Warmii i Mazurach czy na Podkarpaciu.

Zdecydowanie najtaniej jest w woj. lubuskim oraz na Pomorzu Zachodnim. Tam za najlepsze grunty płaci się 53-54 tys. zł, a więc ponad dwukrotnie mniej niż w Wielkopolsce czy na Podlasiu.

Grzegorz Szafraniec, Wiadomości Agro telewizji wPolsce24

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Zagraniczny kapitał zainteresowany polskimi obligacjami

Kryzys PKP Cargo zbiera żniwo: przewozy towarowe dołują

Będziemy świadkami monetarnego trzęsienia ziemi

»»Złoto na huśtawce! – oglądaj „Piatkę wGospodarce” w telewizji wPolsce24