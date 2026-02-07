Tak oszuści obchodzą system kaucyjny
Pełny system kaucyjny działa w Polsce dopiero od miesiąca, a już pojawiły się próby jego omijania. Nieprawidłowości w jednej z najpopularniejszych sieci handlowych opisał w mediach społecznościowych ekspert zajmujący się rozwiązaniami proekologicznymi.
Złapał on jednego z klientów na gorącym uczynku, kiedy ten próbował wyłudzić pieniądze z butelkomatu. „Gazeta Wyborcza” wyjaśniła, na czym polega problem.
Ułomne butelkomaty
Autor wpisu wyjaśnia, że problem tkwi w konstrukcji urządzeń. „Skaner kodu znajduje się poza otworem wrzutowym, a automat nie ma wagi. Być może, montując takie maszyny, sieć chciała oszczędzić na kosztach, nie biorąc pod uwagę kwestii bezpieczeństwa” – komentuje.
Kto traci?
Choć zyskuje oszust, finansowo obciążony zostaje franczyzobiorca konkretnego sklepu. Opakowania trafiają bowiem do tzw. centrów zliczania w zaplombowanych workach z numerem przypisanym do danej placówki. Jeśli okaże się, że w środku są butelki nieobjęte kaucją, sklep musi zwrócić nienależnie wypłacone pieniądze.
Potwierdza to cytowany przez „GW” Janusz Kamiński, reprezentujący operatora systemu Reselekt. „Kluczowa weryfikacja zawsze odbywa się dopiero w centrum zliczania (…). Jeżeli okaże się, że wypłacona kaucja nie odpowiada rzeczywistej liczbie opakowań kaucyjnych, różnica obciąża sklep” – mówi ekspert.
Źródło: Gazeta Wyborcza
Oprac. GS
