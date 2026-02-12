Słupy stoją, odszkodowań brak

Słupy energetyczne i inne urządzenia przesyłowe od lat stoją na prywatnych gruntach, często bez realnego wpływu właścicieli na ich lokalizację. Mimo korzystnych wyroków dla właścicieli droga do odszkodowań wciąż jest niepewna.

Rzecznik praw obywatelskich, Marcin Wiącek, zwrócił się do ministra sprawiedliwości, wskazując na systemowy problem tzw. służebności przesyłu. Chodzi m.in. o rolników, którzy nie mogą w pełni korzystać ze swojej ziemi. Spór dotyczy interpretacji przepisów o zasiedzeniu, pozwalającej firmom przesyłowym nabywać prawo do korzystania z cudzych gruntów.

W grudniu minionego roku Trybunał Konstytucyjny zakwestionował taką wykładnię, ale wyroki nie zostały opublikowane, co rodzi wątpliwości. Sądy mogą więc odmawiać wznowienia spraw, a termin na złożenie skargi mija 2 marca. Właściciele nadal ponoszą straty, a bez zmian w prawie ochrona własności pozostaje iluzoryczna.

Źródło: farmer.pl

Oprac. GS