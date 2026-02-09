Ceny pelletu oszalały

Jeszcze jesienią tona pelletu kosztowała w wielu regionach około 1400 złotych, jednak w drugiej połowie stycznia ceny zaczęły gwałtownie rosnąć, osiągając poziomy znane z kryzysu energetycznego z 2022 roku.

Za certyfikowany pellet klasy A1 oferowany luzem trzeba obecnie zapłacić od 1300 do ponad 2100 złotych za tonę. Jeszcze droższy jest pellet w workach, za którego tonę duże sieci handlowe żądają 2500 złotych.

Nagły wzrost cen wzbudził niepokój odbiorców. Ministerstwo Energii poinformowało, że zwróciło się do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o sprawdzenie, czy nie dochodzi do ograniczania podaży lub zmowy cenowej, jednak na razie brak dowodów na nieprawidłowości. Według resortu energii, wzrosty wynikają głównie ze wzmożonego popytu, wyraźnie przewyższającego podaż.

Branża przekonuje, że sytuacja ma charakter sezonowy, jednak eksperci wskazują na problem strukturalny – krajowa produkcja biomasy nie nadąża za rosnącym zużyciem.

Grzegorz Szafraniec, Wiadomości Agro telewizji wPolsce24

