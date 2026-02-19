Budownictwo poległo w starciu z zimą

Produkcja budowlano-montażowa (zrealizowana przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób) spadła o 12,8 proc. r/r w styczniu br., poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu miesięcznym odnotowano spadek o 65,2 proc.

„Według wstępnych danych produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych) zrealizowana na terenie kraju w styczniu 2026 roku była niższa o 12,8 proc. w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku i o 65,2 proc. niższa w odniesieniu do grudnia 2025 roku” - czytamy w komunikacie.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa w styczniu 2026 roku była o 10,8 proc. niższa niż w analogicznym okresie 2025 roku oraz o 8,9 proc. niższa niż w grudniu 2025 roku.

Konsensus rynkowy przewidywał 5 proc. spadku produkcji budowlano-montażowej w ujęciu rocznym.

Eksperci mBank: scenariusz pogodowy dopełniony

Gdy patrzyliśmy na pogodę i na konsensusy prognoz było dla nas jasne: albo pogoda się myli, albo konsensusy. Skoro pogoda nie mogła się pomylić, konsensusy musiały. Luty będzie prawdopodobnie bardzo podobnie (słaby). Produkcja budowlano-montażowa -12,8 proc. (konsensus -5 proc.). Scenariusz pogodowo BARDZO.SŁABYCH.DANYCH dopełniony – piszą eksperci mBanku.

Analitycy Banku Pekao: styczeń na budowach najgorszy od 2016 r.

ALEŻ ZMROZIŁO produkcję budowlano-montażową! Nieodsezonowany spadek m/m wyniósł -65,2 proc.. To najniższa miesięczna dynamika od zimy w 2016 r. (-68,1 proc. m/m) – wskazują analitycy Banku Pekao.

Analitycy PKO BP: styczniowe opóźnienia da się nadrobić

Styczeń przyniósł mroźną zimę. Wywarła ona piętno na produkcji budowlanej, która spadła o 12,8 proc. r/r, kierunkowo zgodnie z naszą prognozą (-10 proc. r/r), głębiej od oczekiwań (-3,5 proc. r/r). Najsłabiej radził sobie segment budowy budynków, którego produkcja spadła o prawie 20 proc. r/r. Zarówno niskie temperatury jak i obecność pokrywy śnieżnej mogły utrudnić lub ograniczyć opłacalność części robót. Z perspektywy całorocznego PKB nie ma to większego znaczenia – styczeń jest miesiącem o najniższej wartości robót w ciągu roku, a dodatkowo opóźnienia zostaną najpewniej nadrobione w kolejnych miesiącach - podkreślają analitycy PKO Banku Polskiego.

