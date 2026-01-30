W 2025 r. PKB wzrósł, ale bez błysku

Produkt Krajowy Brutto (PKB) wzrósł o 3,6 proc. r/r w 2025 r. wobec 3 proc. wzrostu w poprzednim roku, podał wstępne szacunkowe dane Główny Urząd Statystyczny.

Konsensus rynkowy przewidywał wzrost na poziomie 3,6 proc. r/r w 2025 r.

„Według wstępnego szacunku produkt krajowy brutto (PKB) w 2025 r. był realnie wyższy o 3,6 proc. w porównaniu z 2024 r., wobec wzrostu o 3,0 proc. w 2024 r. (w cenach stałych roku poprzedniego)” - czytamy w komunikacie.

Dynamiki wzrostu wartości dodanej brutto

Na podstawie aktualnie dostępnych danych oszacowano następujące dynamiki wzrostu wartości dodanej brutto w porównaniu z 2024 r.:

►wartość dodana brutto w gospodarce narodowej w 2025 r. wzrosła o 3,0 proc., wobec wzrostu o 2,1 proc. w 2024 r.,

►wartość dodana brutto w przemyśle w 2025 r. zwiększyła się o 3,0 proc., wobec wzrostu o 0,9 proc. w 2024 r.,

►wartość dodana brutto w budownictwie w 2025 r. zwiększyła się o 1,7 proc., wobec spadku o 5,8 proc. w 2024 r.,

►wartość dodana brutto w handlu i naprawach w 2025 r. zwiększyła się o 4,2 proc., wobec wzrostu o 2,5 proc. w 2024 r

Spadły wskaźniki popytu krajowego i spożycia

W 2025 r. popyt krajowy zwiększył się realnie o 4 proc. w porównaniu z 2024 r., w którym zanotowano wzrost o 4,5 proc., podał GUS.

„W 2025 r. popyt krajowy zwiększył się realnie o 4,0 proc. w porównaniu z 2024 r., w którym zanotowano wzrost o 4,5 proc. Spożycie ogółem w 2025 r. zwiększyło się realnie o 3,9 proc., w tym spożycie w sektorze gospodarstw domowych o 3,7 proc. (w 2024 r. zanotowano odpowiednio wzrost o 4,4 proc., 2,9 proc.)” - czytamy dalej.

Nakłady na środki trwałe i stopa inwestycji na solidnych plusach

Nakłady brutto na środki trwałe w 2025 r. w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosły o 4,2 proc. (wobec spadku o 0,9 proc. w 2024 r.). Stopa inwestycji w gospodarce narodowej (relacja nakładów brutto na środki trwałe do produktu krajowego brutto w cenach bieżących) w 2025 r. wyniosła 17,0 proc., podobnie jak 2024 r., podał także Urząd.

Dane mają charakter wstępny i mogą być przedmiotem rewizji, zgodnie z polityką rewizji stosowaną w rachunkach narodowych, zaznaczył GUS.

Analityk Bankier.pl: dynamika PKB nie zaspokajała aspiracji większości Polaków

Rok 2025 przyniósł solidne przyspieszenie wzrostu produktu krajowego brutto Polski – ogłosił Główny Urząd Statystyczny. I choć takie wynik nikogo nie zaskoczył, to chyba wielu czuje spory niedosyt - ocenia Krzysztof Kolany, główny analityk portalu bankier.pl

Wzrost PKB w 2025 roku był napędzany przez konsumpcję prywatną, która realnie wzrosła o 3,7% Nieco rozczarowały inwestycje, które zwiększyły się tylko o 4,2%, choć jeszcze rok temu spodziewano się w Polsce inwestycyjnego boomu - wskazuje autor analizy.

Nadal jednak dynamika PKB Polski nie przekraczała potencjału naszej gospodarki i z pewnością nie zaspokajała aspiracji większości Polaków. Dla nas zauważalnie pozytywnym osiągnięciem jest dopiero 5-procentowa dynamika PKB, która wprawdzie budzi napięcia inflacyjne, ale też przekłada się na zdecydowaną poprawę koniunktury na rynku pracy. A ta w ostatnich kwartałach nie była przesadnie dobra.

Choć płace w sektorze przedsiębiorstw wciąż dynamicznie rosły, to jednak zatrudnienie sukcesywnie malało, wzrosła liczba bezrobotnych, a liczba zwolnień grupowych była najwyższa od lat - pisze bankier.pl.

Analitycy Banku Pekao: w IV kwartale 2025 wzrost wyniósł 4-4,2 proc.

W 2025 r. PKB wzrósł o 3,6 proc., co sugeruje, że w IV kwartale wzrost wyniósł 4-4,2 proc. Dane podane dziś przez GUS wskazują na utrzymanie solidnego wyniku konsumpcji i inwestycji w końcówce roku (powyżej 4 proc. w obydwu przypadkach). W tym roku czwórka z przodu powinna być już w każdym kwartale – wskazują analitycy Banku Pekao.

Ekonomiści ING: wzrost zbilansowany

Wzrost gospodarczy w 2025 przyśpieszył do 3,6 proc. z 3,0 proc. w ‘24, dokładnie tak jak prognozowaliśmy. Był bardziej zbilansowany - napędzany konsumpcją, ale inwestycje miały 0,7pp wkład, a w 2024 ciągnęły tempo wzrostu w dół o 0,2pp. W 2026 będzie jeszcze lepiej - wskazuj z kolei eksperci ING.

Eksperci PKO BP: w 2026 roku wzrost co najmniej tak samo wysoki

Wzrost PKB w 2025 przyśpieszył do 3,6 proc. z 3,0 proc. w 2024 i był praktycznie zgodny z naszymi oczekiwaniami, potwierdzając poprawiający się obraz gospodarki. Konsumpcja prywatna wzrosła o 3,7 proc. wspierana przez szybko rosnące wynagrodzenia, co pozwoliło gospodarstwom domowym nie tylko zwiększać wydatki, ale również generować oszczędności, wzmacniając ich stabilność finansową. Inwestycje wzrosły o 4,2 proc. przy wsparciu sektora publicznego, środków z UE oraz stopniowym ożywieniu w sektorze prywatnym, szczególnie w obszarze maszyn i automatyzacji. Eksport netto obniżył wzrost PKB o 0,3 pp, głównie z powodu słabszego popytu zagranicznego, wysokiego importu oraz umocnienia realnego kursu złotego. W 2026 wzrost gospodarczy powinien być co najmniej tak wysoki jak w 2025, przy lepszej strukturze wzrostu – głównym motorem będą inwestycje, które wg nas wzrosną o ok. 12 proc.. Da to paliwo do dalszego przyśpieszenia PKB, wg nas do 3,7 proc. - wyliczają ekonomiści PKO BP.

ISBnews, sek

