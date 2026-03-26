Weryfikacja wzorców żywieniowych: czy coś się zmieniło?

W ostatnich latach pojawiło się wiele popularnych modeli żywieniowych oraz suplementów diety, którym przypisuje się korzystny wpływ na zdrowie metaboliczne i sercowo-naczyniowe. Wyniki najnowszych badań prezentowanych podczas kongresu European Days of the French Society of Cardiology wskazują jednak, że interpretacja dostępnych danych naukowych w tym obszarze wymaga nieco większej ostrożności.

Czego dowiesz się z artykułu?

• Jakie jest aktualne stanowisko dotyczące spożycia kwasów omega-3 i ich wpływu na zdrowie sercowo-naczyniowe.

• Czy dieta ketogenna ma potwierdzone naukowo zastosowanie w profilaktyce lub leczeniu chorób metabolicznych.

• Jakie są efekty stosowania postu przerywanego u osób z nadwagą, otyłością oraz cukrzycą.

• Dlaczego w dyskusjach o zdrowym żywieniu podkreśla się znaczenie całkowitego wzorca diety, nie zaś eliminowania pojedynczych składników, takich jak cukier itd.

Kwasy omega-3 i ryzyko sercowo-naczyniowe

Kwasy tłuszczowe omega-3 obejmują między innymi kwas alfa-linolenowy (ALA), występujący w produktach roślinnych takich jak siemię lniane, nasiona chia, orzechy włoskie czy olej rzepakowy, a także długołańcuchowe kwasy eikozapentaenowy (EPA) i dokozaheksaenowy (DHA), których głównym źródłem są tłuste ryby morskie oraz oleje rybne. Związki te pełnią istotną rolę w funkcjonowaniu organizmu, uczestnicząc w licznych procesach metabolicznych oraz w utrzymaniu prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego i wzrokowego.

Dostępne dane wskazują jednak, że umiarkowane spożycie kwasów omega-3 w diecie, w tym spożywanie około dwóch porcji ryb tygodniowo, nie wiąże się z istotnym statystycznie zmniejszeniem ryzyka wystąpienia zdarzeń sercowo-naczyniowych ani śmiertelności całkowitej. Podobnie suplementacja niskimi dawkami kwasów omega-3, na poziomie około 1 g dziennie, nie wykazuje jednoznacznych korzyści w prewencji chorób układu krążenia.

Jednocześnie podkreśla się, że w określonych grupach pacjentów rozważane może być stosowanie wyższych dawek kwasu eikozapentaenowego, szczególnie w terapii skojarzonej ze statynami. W kontekście suplementacji należy jednak uwzględniać potencjalne działania niepożądane, w tym możliwy wzrost ryzyka migotania przedsionków przy bardzo wysokim spożyciu EPA i DHA. Dane sugerują występowanie zależności pomiędzy spożyciem tych kwasów, a ryzykiem arytmii. Tak więc umiarkowane spożycie może być neutralne lub korzystne, z kolei nadmierna suplementacja może zwiększać ryzyko zaburzeń rytmu serca.

Dieta ketogenna

Dieta ketogenna, charakteryzująca się znacznym ograniczeniem podaży węglowodanów przy jednoczesnym wysokim spożyciu tłuszczów i braku restrykcji kalorycznych, od wielu lat pozostaje przedmiotem żywych dyskusji. Współczesne analizy wskazują, że jej jedynym dobrze udokumentowanym wskazaniem klinicznym pozostaje leczenie lekoopornej padaczki u dzieci. Jednocześnie nie wykazano w sposób jednoznaczny, aby dieta ketogenna prowadziła do większej redukcji masy ciała w porównaniu z innymi modelami żywieniowymi o zbliżonej podaży energii. Wskazuje się ponadto, że jej wpływ na kontrolę glikemii może być mniej korzystny niż w przypadku diety śródziemnomorskiej. Dodatkowo znaczne ograniczenie produktów będących źródłem błonnika pokarmowego może prowadzić do jego niedostatecznej podaży w diecie, co w długoterminowej perspektywie może być związane ze zwiększonym ryzykiem chorób jelita grubego.

Post przerywany

Post przerywany (IF - intermittent fasting) polega na ograniczeniu czasu spożywania posiłków do określonego przedziału godzinowego w ciągu doby lub tygodnia. W ostatnich latach model ten zyskał dużą popularność jako strategia redukcji masy ciała.

W badaniach obejmujących osoby z nadwagą i otyłością nie wykazano jednak jednoznacznej przewagi tego sposobu żywienia nad innymi strategiami dietetycznymi w zakresie redukcji masy ciała czy poprawy parametrów metabolicznych. W niektórych analizach obserwowano natomiast korzystne efekty u pacjentów z cukrzycą, w tym poprawę funkcji lewej komory serca oraz wybrane parametry kardiometaboliczne.

Spożycie cukru

W trakcie dyskusji zwrócono również uwagę na zjawisko demonizowania cukru w przestrzeni publicznej oraz na popularność tak zwanych „wyzwań bez cukru”, tak licznie promowanych w mediach społecznościowych. Takie podejście może prowadzić do nadmiernego upraszczania zagadnień związanych z żywieniem i do nieuzasadnionego klasyfikowania produktów jako całkowicie „zdrowych” lub „niezdrowych”.

Zgodnie z aktualnymi zaleceniami zdrowotnymi sugeruje się ograniczenie spożycia cukrów prostych do poziomu nieprzekraczającego około 10 proc. dziennej podaży energii, co w przypadku diety o wartości energetycznej 2000 kcal odpowiada około 50 g cukrów dziennie. Równocześnie podkreśla się znaczenie odpowiedniej podaży błonnika pokarmowego, która w wielu zaleceniach wynosi około 30 g dziennie.

Znaczenie całościowego wzorca żywienia

Obecnie coraz większą uwagę zwraca się na znaczenie całościowego wzorca żywieniowego, a nie wyłącznie pojedynczych składników diety czy krótkotrwałych interwencji dietetycznych. Modele żywieniowe o dobrze udokumentowanym wpływie na zdrowie metaboliczne, takie jak dieta śródziemnomorska, charakteryzują się między innymi wysoką podażą warzyw, owoców, produktów pełnoziarnistych oraz błonnika pokarmowego, a także umiarkowanym spożyciem tłuszczów pochodzenia roślinnego i ryb.

FAQ

• Czy dieta ketogeniczna jest skuteczniejsza w redukcji masy ciała w porównaniu do pozostałych diet? Dotychczasowe badania nie potwierdzają jej przewagi nad innymi strategiami żywieniowymi o podobnej wartości energetycznej.

• Czy post przerywany pomaga schudnąć? W badaniach nie wykazano jednoznacznej przewagi postu przerywanego nad innymi metodami redukcji masy ciała.

• Czy cukier powinien być całkowicie eliminowany z diety? Zalecenia żywieniowe wskazują na konieczność ograniczania spożycia cukrów prostych, jednak nie rekomendują ich całkowitej eliminacji.

• Dlaczego tak ważny jest błonnik w diecie? Błonnik wspiera prawidłowe funkcjonowanie przewodu pokarmowego i jest elementem diet kojarzonych z niższym ryzykiem wielu chorób przewlekłych.

Podsumowanie

Wyniki najnowszych analiz wskazują, że wiele popularnych trendów żywieniowych, takich jak dieta ketogenna czy post przerywany, nie wykazuje jednoznacznej przewagi nad bardziej klasycznymi modelami żywieniowymi w zakresie zdrowia metabolicznego czy redukcji masy ciała. Podobnie suplementacja niewielkimi dawkami kwasów omega-3 nie przynosi wyraźnych korzyści w prewencji chorób sercowo-naczyniowych. Współczesne podejście do żywienia coraz częściej podkreśla więc znaczenie całościowego wzorca diety - odpowiedniej podaży błonnika oraz umiarkowanego spożycia cukrów prostych, zamiast koncentrowania się wyłącznie na eliminacji pojedynczych składników lub krótkotrwałych modach dietetycznych.

Filip Siódmiak

Źródło: • Medscape Medical News. Omega-3, Keto, Fasting: Sorting Promise From Proof. Medscape. 2026

