Pilny list do Donalda Tuska. By „miasto miało co jeść”

Prezydent Karol Nawrocki poinformował we wtorek o przygotowaniu projektu ustawy o ochronie funkcji produkcyjnej wsi. Kupujący nieruchomość na wsi będzie musiał oświadczyć, że ma świadomość, iż w sąsiedztwie może być prowadzona działalność rolnicza..

W swoim wystąpieniu skierowanym do rolników i mieszkańców wsi prezydent Karol Nawrocki podkreślił kluczową rolę rolnictwa w budowaniu siły państwa. Już na początku sięgnął po symboliczną historię z czasów II wojny światowej, przywołaną przez kardynała Stefana Wyszyńskiego. Opowieść o rolniku siejącym ziarno mimo bombardowań pokazuje głęboki sens pracy na roli: „Gdybym zostawił to ziarno w spichlerzu, spaliłoby się od bomby. A kiedy wrzucę je w ziemię – zawsze ktoś będzie jadł z niego chleb.” Ten obraz staje się metaforą ciągłości i odpowiedzialności polskiej wsi.

Prezydent zaznaczył, że mimo zmieniających się czasów jedno pozostaje niezmienne: „siła Polski zaczyna się tam, gdzie bije serce jej ziemi – na polskiej wsi”. W jego ocenie rolnictwo to nie tylko sektor gospodarki, ale fundament suwerenności. Jak podkreślił: „nie ma silnego państwa bez silnego rolnictwa” oraz „nie ma suwerenności bez bezpieczeństwa żywnościowego”.

W przemówieniu nie zabrakło odniesień do trudnej sytuacji współczesnych rolników. Nawrocki wskazał na rosnące koszty produkcji, napływ taniego importu czy niepewność rynków. W tym kontekście przedstawił swoje inicjatywy legislacyjne, w tym projekt ustawy o ochronie funkcji produkcyjnej wsi. Jej celem jest zapewnienie rolnikom stabilnych warunków pracy i ograniczenie konfliktów społecznych.

Prezydent jasno zaznaczył, że działalność rolnicza nie powinna być traktowana jako uciążliwość: „chów zwierząt, prace polowe, ruch maszyn to nie są uciążliwości (…) To jest produkcja żywności, to jest służba narodowi”. Nowe przepisy mają zagwarantować rolnikom prawo do pracy bez konieczności ciągłego tłumaczenia się z jej charakteru.

Ważnym elementem propozycji jest także wprowadzenie obowiązkowej informacji dla osób kupujących nieruchomości na wsi, aby miały świadomość specyfiki życia na terenach rolniczych. Jak podkreślił Nawrocki: „wieś nie jest skansenem. Wieś pracuje, wieś produkuje, wieś żyje”.

Prezydent odniósł się również do kwestii międzynarodowych, apelując do rządu o zaskarżenie umowy Unii Europejskiej z krajami Mercosur. Jego zdaniem może ona zagrozić interesom polskich rolników i bezpieczeństwu żywnościowemu kraju.

Podsumowując, wystąpienie Karola Nawrockiego to wyraźny apel o wzmocnienie pozycji polskiej wsi i rolników. Jak zaznaczył: „wieś musi mieć prawo pracować, by miasto miało co jeść”. W jego wizji silna wieś to nie tylko tradycja, ale przede wszystkim gwarancja stabilności, bezpieczeństwa i przyszłości całego państwa.

pap, prezydent, jb