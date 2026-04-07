Ropa! Zwyżkuje, "bliżej 120 USD"?

Ceny ropy naftowej rosną trzecią sesję w reakcji na zaostrzenie gróźb przez prezydenta USA Donalda Trumpa dotyczących możliwego zniszczenia irańskiej infrastruktury, jeśli nie zostaną spełnione warunki USA stawiane Iranowi - przed upływem wtorkowego terminu - informują maklerzy.

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na V kosztuje na NYMEX w Nowym Jorku 115,86 USD - wyżej o 3,07 proc.

Brent na ICE na VI jest wyceniana po 111,63 USD za baryłkę, wyżej o 1,69 USD.

Prezydent USA powiedział w poniedziałek, że trwają negocjacje z Iranem.

Donald Trump zagroził, że jeśli do wtorkowego wieczoru Iran nie zawrze porozumienia, kraj ten powróci do epoki kamienia.

Co z ropą?

Prezydent przypomniał na konferencji prasowej, że ultimatum dla Iranu upływa o godz. 20 czasu wschodnioamerykańskiego (godz. 2 w nocy w Polsce). W przeciwnym razie - zagroził

Iran nie będzie miał elektrowni, mostów i powróci do epoki kamienia. Cały kraj może być zniszczony w jedną noc, a ta noc może być jutro - oświadczył Donald Trump podczas konferencji prasowej w Białym Domu.

Dodał, że Amerykanie mogą zniszczyć wszystkie irańskie mosty i elektrownie w ciągu czterech godzin, czyli do północy (czasu wschodnioamerykańskiego) z wtorku na środę.

Donald Trump zaznaczył, że częścią porozumienia z Iranem musi być gwarancja swobodnego przepływu ropy.

Prezydent USA podkreślił, że otwarcie Cieśniny Ormuz jest „dużym priorytetem”.

Oświadczył, że Amerykanie wygrali wojnę, dlatego to oni, a nie Irańczycy mogą w przyszłości naliczać opłaty za wykorzystywanie tego szlaku wodnego przez statki.

Odpowiedź Iranu. Oni lubią wojnę?

Iran ostrzegł już, że odpowie na działania USA zintensyfikowaniem ataków na infrastrukturę energetyczną w Zatoce Perskiej.

To może zaostrzyć globalny kryzys paliwowy i zwiększyć szkody dla światowej gospodarki.

Prognozy dotyczące cen ropy. „Bliżej 120 USD”

Analitycy spodziewają się, że ceny ropy jeszcze mocniej wzrosną, jeśli Donald Trump przejdzie do trybu „dziesiątkowania” w Iranie, a Iran przeprowadzi ataki odwetowe.

Jeśli Donald Trump rzeczywiście przejdzie do trybu „dziesiątkowania” w Iranie, a Iran przeprowadzi „bardziej miażdżące” i „bardziej rozległe” ataki odwetowe, spodziewamy się, że dynamika cen ropy wzrośnie bliżej 120 USD

powiedział Robert Rennie, szef działu analiz rynku surowców w Westpac Banking Corp.

Druga opcja: 95-110 USD

„Jeśli jednak prezydent USA przedłuży jeszcze swoje ultimatum, to spodziewamy się utrzymania cen ropy w przedziale 95-110 USD za baryłkę” - dodał.

