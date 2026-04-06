wPolsce24: Zryw rodziny wicepremiera Sikorskiego za milion

Do budującej zaplecze polityczne Radosława Sikorskiego, prowadzonej przez jego syna fundacji „Zryw” trafiło ponad milion złotych z Fundacji Polskiej Rady Biznesu. Pojawia się pytanie o przejrzystość operacji. Skupione w organizacji przedsiębiorstwa zabiegają bowiem o dobre relacje z rządem – pisze portal wPolsce24.tv, zapowiadając reportaż telewizji wPolsce24.

Jak ustaliliśmy, „Zryw” otrzymał z Fundacji Polskiej Rady Biznesu już 1 175 tysięcy złotych - w 2024 r. 510 tys. zł, rok później 665 tys. zł. Współpraca trwa.

„Polska Rada Biznesu to organizacja zrzeszająca właścicieli i kluczowych menedżerów największych polskich przedsiębiorstw oraz firm międzynarodowych działających w Polsce. Członkowie PRB reprezentują większość sektorów gospodarki” – czytamy na stronie PRB. Pracami kieruje Wojciech Kostrzewa, były szef holdingu ITI, wtedy właściciela TVN.

Fundacja PRB wspierała milionami akcje „profrekwencyjne” przed wyborami parlamentarnymi w 2023 roku. Dawała też pieniądze na Campus Polska Przyszłości Rafała Trzaskowskiego.

Fundacja „Zryw” została założona przez Alexandra Sikorskiego (starszego syna Radosława Sikorskiego i Anne Applebaum) w grudniu 2023 roku. Oficjalnie zajmuje się dialogiem, budowaniem świadomości obywatelskiej i edukacją. Nieoficjalnie – buduje zaplecze polityczne Radosława Sikorskiego wśród młodych. Na imprezach organizowanych przez „Zryw” pojawiają się członkowie rządu.

Czy to jest czysta sytuacja?

Czy sytuacja w której fundacja prowadzona przez syna wicepremiera, skupiająca m.in. pracowników administracji rządowej dostaje na swoją działalność grube pieniądze od organizacji lobbystycznej, reprezentującej interesy biznesu jest czysta? Czy nie możemy mówić tu o co najmniej podejrzeniu konfliktu interesów? Czy w państwie demokratycznym tego typu relacje świata biznesu i polityki są dopuszczalne?

