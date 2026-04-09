Panika zbędna? Ropa jest i będzie jej dość

Europejczycy nie mają powodów do obaw, że może zabraknąć ropy. Główny problem to ceny surowca i paliwa na stacjach. Takie wnioski płyną z komunikatu, jaki opublikowała Komisja Europejska po spotkaniu nadzwyczajnym 8 kwietnia Grupy Koordynacyjnej ds. Ropy Naftowej.

Uczestniczą w niej przedstawiciele Komisji Europejskiej, państw członkowskich i firm sektora, a Grupa została powołana w dwa tygodnie po tym, jak Izrael i USA zaatakowały Iran i a ten – w odwecie zablokował Cieśninę Ormuz – najważniejszą drogę eksportu ropy i gazu z Zatoki Perskiej. W efekcie drastycznie zdrożały kluczowe surowce, a wiele rządów państw Unii wprowadziło programy osłonowe dla obywateli, m.in. obniżając podatki na paliwo.

Według komunikatu spec-grupa uznała, że ”podaż ropy naftowej pozostaje na razie stabilna, pomimo wahań cen światowych”. Choć także - co oczywiste - wyraziła „zaniepokojenie niepewnością związaną z czasem trwania konfliktu”.

Na konkluzje spotkania Grupy najpewniej wpływ miała informacja o uzgodnieniu dwutygodniowego rozejmu na Bliskim Wschodzie i znaczący – o około 15 procent - spadek cen ropy i gazu. Jednak już dziś wiadomo, że utrzymanie rozejmu nie jest pewne, a Teheran postanowił obłożyć „swoistym podatkiem” (2 mln dol.) każdy statek z ropą, jaki na potrzeby Zachodu przepuści przez Ormuz. Wcześniej prezydent Francji Emmanuel Macron poinformował, że kilkanaście państw prowadzi negocjacje z Iranem w sprawie transportów różnych towarów przez cieśninę.

Portal EUnews powołując się urzędnika europejskiego, uczestniczącego w spotkaniu, informuje, że „nie ma żadnych zagrożeń dla bezpieczeństwa dostaw ropy naftowej i nie przewiduje się ich w kwietniu”. Natomiast główne obawy wywołują utrzymujące się wysokie notowania tego surowca, co odbija się na cenach paliwa na stacjach. Według portalu, urzędnicy brukselscy jednocześnie zapewnili, że Komisja Europejska „ma narzędzia do zarządzania kryzysem”, przygotowuje kolejne pomysły wsparcia państw członkowskich i ma je upublicznić w najbliższych tygodniach.

Agnieszka Łakoma

