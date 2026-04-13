Odliczanie w Europie: ruch lotniczy zagrożony!

Za trzy tygodnie może w Europie zabraknąć paliwa do samolotów pasażerskich i cargo.

Taką prognozę przedstawiła Międzynarodowa Rada Portów Lotniczych (Airports Council International ACI Europe). „Jeśli w ciągu najbliższych 3 tygodni przepływ przez Cieśninę Ormuz nie zostanie wznowiony w znaczący i stabilny sposób, systemowy niedobór paliwa lotniczego stanie się dla UE rzeczywistością” – napisała ACI Europe w oświadczeniu dla Bloomberg News.

Ostrzeżenie ACI Europe nie jest zaskakujące, biorąc pod uwagę, że niemal 30 proc. paliwa lotniczego, jakie wykorzystywane jest w Europie, pochodzi z importu z rejonu Zatoki Perskiej. Tymczasem Cieśnina Ormuz najpierw została zablokowana przez władze w Teheranie – po ostrzałach izraelsko-amerykańskich, a ostatnio – po niepowodzeniu rozmów pokojowych - prezydent Donald Trump także mówi o blokadzie tego szlaku dla statków z irańską ropą. Sytuacja w regionie ciągle jest (pomimo rozejmu) napięta, a w najbliższym czasie nie ma szans na przywrócenie żeglugi do poziomu sprzed wojny.

Jednocześnie już kilka dni temu wystąpiły pierwsze problemy z zaopatrzeniem w paliwo na lotniskach włoskich: w Bolonii, Mediolanie, Wenecji. Na liście krajów, gdzie lotniska mogą mieć problemy z dostawami paliwa lotniczego, są też Wielka Brytania, Niemcy, Portugalia, Hiszpania czy Francja.

Uderzenie w branżę turystyczną u progu sezonu

Tym bardziej, ze już teraz problemem są wysokie koszty tego paliwa, a obawy o ograniczenie ruchu lotniczego i co za tym idzie – turystyki niepokoi wiele rządów, szczególnie że rozpoczyna się praktycznie sezon wyjazdowy. Jednocześnie rosną obawy o dostawy wielu towarów, zwykle obsługiwane przez firmy lotnicze.

Sytuacja jest tak niepokojąca, że Międzynarodowa Rada Portów Lotniczych zwróciła się oficjalnie do Komisji Europejskiej, by monitorowała podaż paliwa lotniczego.

Oprac. AŁ

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Skandal wokół konsultacji „dużej nowelizacji” prawa spółdzielczego

Ameryka sprzedaje, Europa płacze i płaci

NBP ujawnia kluczową daną o złocie. Dlaczego to zrobił?

»»Tygodnik „Sieci”: Tusk wrócił do władzy, pieniędzy nie ma i nie będzie! – oglądaj telewizji wPolsce24