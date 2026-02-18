Żywność ze wspomaganiem. "Napędzana rosyjskimi nawozami"

Krytycy umowy pomiędzy Unią Europejską a państwami Mercosur słusznie zwracali uwagę na to, że produkcja żywności w Brazylii jest napędzana rosyjskimi nawozami. W ten sposób – argumentowano – zniesienie europejskich ceł na brazylijskie produkty rolne przyczyni się do wzrostu dochodów Moskwy. Okazuje się jednak, że Brazylia sprowadza nie tylko rosyjskie nawozy – jest także jednym z największych importerów oleju napędowego z Rosji.

Według danych przytoczonych przez agencję Bloomberg w styczniu dostawy rosyjskiego oleju napędowego do Brazylii wynosiły ok. 151 tys. baryłek dziennie (najwięcej od czerwca ub.r. i prawie trzykrotnie więcej niż w grudniu). Jednocześnie gwałtownie spadł brazylijski import tego surowca ze Stanów Zjednoczonych, osiągając poziom 20 tys. baryłek dziennie.

Brazylia importuje rosyjskie paliwa od 2023 r. Skłoniły ją do tego duże rabaty oferowane przez Moskwę, która szukała nowych kupców swoich produktów naftowych po wyrzuceniu jej z rynku europejskiego.

Konrad Kołodziejski, tygodnik „Sieci”

