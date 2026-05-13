Ważny wyrok: 180 tys. zł odszkodowania za słup na działce!

Wygląda na to, że przedsiębiorstwa energetyczne mogą mieć poważny problem. Do sądów trafiają bowiem wnioski o wznowienie spraw dotyczących tzw. zasiedzenia służebności przesyłu. To pokłosie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z grudnia ub.r. Setki tysięcy właścicieli gruntów odczytują je jako jasny sygnał, że wieloletnie darmowe korzystanie z prywatnej ziemi właśnie dobiega końca.

Choć początkowo pojawiały się wątpliwości co do praktycznego znaczenia rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego, to po kilku miesiącach wyraźnie już widać jego skutki. Polacy ruszyli bowiem do sądów, gdzie składają wnioski o wznowienie postępowań zakończonych wcześniej niekorzystnymi dla nich rozstrzygnięciami.

Sprzyjająca linia orzecznicza

Nie ma jeszcze co prawda utrwalonej linii orzeczniczej, ale pełnomocnicy właścicieli wskazują, że sądy częściej odwołują się do argumentów konstytucyjnych i dokładniej badają, czy w konkretnych okolicznościach zasiedzenie służebności nie narusza ochrony prawa własności. Jak wskazują prawnicy, szczególne znaczenie mają pierwsze prawomocne rozstrzygnięcia

Rzeszów przeciera szlaki

Przykładem takiego wyroku może być prawomocne postanowienie Sądu Okręgowego w Rzeszowie z marca br. odnoszące się do napowietrznych i podziemnych linii elektroenergetycznych. Wydając wyrok miejscowy sąd nie uwzględnił zarzutu zasiedzenia i utrzymał w mocy orzeczenie o ustanowieniu odpłatnej służebności przesyłu, a właścicielce przyznał jednorazowe wynagrodzenie przekraczające 180 tys. zł.

Grzegorz Szafraniec, Wiadomości Agro telewizji wPolsce24; Na podst.: Urząd Regulacji Energetyki, prawo.pl

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Orlen. „Spadek zysku o 93 proc.!!!”

Szwedzi zabierają produkcję z Polski. Bo jest za drogo!

Drożyzna atakuje! Rosną wydatki na codzienne zakupy

»»Zielony ład – pora na referendum – oglądaj „Piątkę wGospodarce” w telewizji wPolsce24