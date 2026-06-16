Orlen podnosi hurtowe ceny paliw. Decyzja szokuje

Orlen podniósł we wtorek hurtowe ceny benzyny Eurosuper 95 o 121 zł, benzyny Super Plus 98 o 215 zł, a oleju napędowego Ekodiesel o 71 zł za metr sześc. - wynika z danych opublikowanych przez koncern.

Ropa na giełdzie nurkuje

Ceny ropy naftowej na rynkach zniżkują kolejny dzień i zaliczają najdłuższą serię spadkową w tym roku w reakcji na porozumienie USA i Iranu w sprawie otwarcia Cieśniny Ormuz. Baryłka ropy WTI w dostawach na lipiec jest notowana na NYMEX w Nowym Jorku po 80,48 dolarów – spadek o 0,33 proc., z kolei baryłka ropy Brent na giełdzie ICE w dostawach na sierpień jest notowana po 82,77 dolarów – spadek o 0,48 proc.

Wzrost cen w Polsce!

Według hurtowego cennika koncernu we wtorek benzyna bezołowiowa Eurosuper 95 kosztuje tam 5 tys. 349 zł za metr sześc., czyli 121 zł więcej niż po ostatniej korekcie, benzyna bezołowiowa Super Plus 98 kosztuje 5 tys. 954 zł za metr sześc., czyli 215 zł więcej niż po poprzedniej zmianie, z kolei olej napędowy Ekodiesel kosztuje 5 tys. 668 zł za metr sześc., co oznacza wzrost o 71 zł w porównaniu do ostatniej zmiany cen.

Maksymalne ceny paliw. Do kiedy?

Od 31 marca na wszystkich stacjach w Polsce obowiązują ceny maksymalne paliw, wprowadzone czasowo w ramach rządowego pakietu regulacji „Ceny Paliwa Niżej”, który ma ograniczać wzrost cen tych produktów. Ustalane są na podstawie średniej ceny hurtowej paliw na rynku krajowym, powiększonej o akcyzę, opłatę paliwową, a także marżę sprzedażową i podatek VAT.

Stopniowo będziemy wychodzić z tego programu w taki sposób, żeby nie było to drastycznie odczuwalne i żeby ceny paliw były na podobnym poziomie jak przed kryzysem paliwowym związanym z wojną w Iranie. Pierwszym etapem będzie powrót do akcyzy. Będziemy dłużej utrzymywać obniżone stawki VAT, natomiast cały czas będzie cena regulowana, co było kluczowym elementem tego programu - powiedział minister energii Miłosz Motyka.

Cany paliw

Jak wynika z ostatniego obwieszczenia ministra energii o cenach maksymalnych paliw, we wtorek na stacjach litr benzyny bezołowiowej 95 kosztuje nie więcej niż 5,97 zł, benzyny bezołowiowej 98 - 6,52 zł, a oleju napędowego - 6,37 zł. Oznacza to spadek cen w porównaniu do obowiązujących od soboty do poniedziałku włącznie, gdy litr benzyny 95 kosztował maksymalnie 6,04 zł, benzyny 98 - 6,58 zł, a diesla - 6,40 zł.

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pap, jb