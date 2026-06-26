Sieć powiązań KO. Rafał Trzaskowski z wotum zaufania

Można powiedzieć, że w Warszawie sieć KO jest tak rozciągnięta, że trudno ją przeciąć. Na ten moment żadna afera nie wydaje się jej istotnie ruszać. Niezależnie od zarzutów – dotyczących korupcji, zgonów w Szpitalu Południowym czy wydatkowania pieniędzy na niepotrzebne rzeczy – sprawy te często pozostają zamiecione pod dywan, a poszczególne działania bywają usprawiedliwiane.

Afera śmieciowa w Warszawie (MPO i przetargi), nieprawidłowości przy przetargach na wywóz odpadów, zgony w Szpitalu Południowym, niedziałające automatyczne toalety (ok. 600–650 tys. zł za sztukę), czy instalacje „Tęcza LGBT” na placu Zbawiciela za 700 tys. zł. Żadne afery nie przyniosły dotąd realnych konsekwencji politycznych w Warszawie.

Nie do ruszenia

Mimo kolejnych gigantycznych afer podczas sesji Rady Warszawy prezydent Rafał Trzaskowski uzyskuje wotum zaufania. Kandydat KO może być nie do ruszenia, bez względu na to, co się dzieje. Mocny sprzeciw wobec wotum zaufania dla prezydenta Warszawy zgłosili byli radni PiS oraz klub Lewicy.

Narastające problemy mieszkańców Warszawy

Podczas sesji Rady Warszawy radni wskazywali na narastające problemy zgłaszane przez mieszkańców stolicy. Obejmują one m.in. uchwałę krajobrazową, system odbioru śmieci, komunikację miejską, politykę mieszkaniową oraz zmiany w przestrzeni publicznej.

Prostym przykładem jest system gospodarki odpadami, który budzi kontrowersje wśród mieszkańców ze względu na rosnące koszty i sposób naliczania opłat. Pojawiają się też zarzuty o skomplikowane i mało przejrzyste zasady rozliczeń.

Radni zwracają uwagę na spadek liczby pasażerów komunikacji miejskiej, co wiąże się z korkami, wydłużonym czasem przejazdu i niedostatecznymi połączeniami międzydzielnicowymi. W efekcie część mieszkańców częściej wybiera samochód.

Istotnym problemem pozostaje także polityka mieszkaniowa, czyli niedobór mieszkań komunalnych i bardzo wysokie ceny najmu na rynku prywatnym. Mieszkańcy wskazują na ograniczoną dostępność lokali miejskich i długie kolejki oczekujących.

Poruszono również temat likwidacji bazarków, które znikają z miejskiego krajobrazu w wyniku inwestycji deweloperskich i przebudów przestrzeni. W wielu dzielnicach oznacza to utratę lokalnych miejsc handlu i spotkań.

Absolutorium dla prezydenta Rafała Trzaskowskiego

Rada Warszawy udzieliła również absolutorium Rafałowi Trzaskowskiemu za wykonanie budżetu za 2025 rok.

Warszawa, na dobrą sprawę, obecnie leży na pieniądzach, ale nie ma na co ich wydawać, bo duże inwestycje nie są przygotowane

– zaznaczył przewodniczący klubu PiS Dariusz Figura.

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pap, jb