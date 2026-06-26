W 90 proc. szpitalach dochodzi do oszustw. BADANIE
W 90 proc. badanych placówek naruszano normy organizacji pracy, a najdłuższy odnotowany dyżur trwał aż 70 godzin i 10 minut, co stanowi bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa pacjentów – poinformowała NIK w nowym raporcie. Dodatkowo wynagrodzenia lekarzy stanowią 80 proc. kosztów funkcjonowania szpitali.
Badanie
Badaniem objęto 10 szpitali klinicznych: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, Szpital Uniwersytecki Nr 1 im. Dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie, Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 2 w Szczecinie.
Wyniki badań
Jak wskazuje NIK, największym problemem była organizacja czasu pracy medyków. W 90 proc. sprawdzanych szpitali lekarze nie wykazywali należnych 11 godzin nieprzerwanego dobowego relaksu, a aż 75 lekarzy i pielęgniarek miało pracować bez przerwy ponad dobę. Ciekawe? Rekordowy dyżur trwał 70 godzin i 10 minut.
To bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa pacjentów
- podano w raporcie.
Rząd, minister zdrowia i problemy finansowe
Najpoważniejsze problemy finansowe wystąpiły w szpitalu w Warszawie. Mimo wykazania dodatniego wyniku na sprzedaży usług w latach 2023–2024, codzienna działalność lecznicza była tam prowadzona w warunkach chronicznego deficytu, przy generowaniu wysokiego poziomu zobowiązań wymagalnych.
Na co wydatkowano pieniądze? Na wynagrodzenia dla lekarzy!
Warszawie i Rzeszowie stan techniczny oraz sanitarny pomieszczeń naruszał obowiązujące przepisy. W Rzeszowie zastrzeżenia budził blok operacyjny, od lat dopuszczony do użytku jedynie warunkowo. W Warszawie wykryto uszkodzenia ścian, podłóg i instalacji elektrycznej.
Wydatki na wynagrodzenia lekarzy stanowią największy koszt w publicznym systemie ochrony zdrowia, pochłaniając około 80 proc. wszystkich budżetów placówek przeznaczanych na pensje .
Zarobki mieszczą się w bardzo szerokich granicach od kwot ustawowych do ponad 100 tys. zł miesięcznie.
»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje
»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:
Ostre strzelanie za 600 mln zł
Masz studnię? Unia może cię dopaść
»»Unia kapitałowa w Europie coraz bliżej – oglądaj „Piątkę wGospodarce” w telewizji wPolsce24
pap, rp, jb
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.