W 90 proc. szpitalach dochodzi do oszustw. BADANIE

W 90 proc. badanych placówek naruszano normy organizacji pracy, a najdłuższy odnotowany dyżur trwał aż 70 godzin i 10 minut, co stanowi bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa pacjentów – poinformowała NIK w nowym raporcie. Dodatkowo wynagrodzenia lekarzy stanowią 80 proc. kosztów funkcjonowania szpitali.

Badanie

Badaniem objęto 10 szpitali klinicznych: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, Szpital Uniwersytecki Nr 1 im. Dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie, Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 2 w Szczecinie.

Wyniki badań

Jak wskazuje NIK, największym problemem była organizacja czasu pracy medyków. W 90 proc. sprawdzanych szpitali lekarze nie wykazywali należnych 11 godzin nieprzerwanego dobowego relaksu, a aż 75 lekarzy i pielęgniarek miało pracować bez przerwy ponad dobę. Ciekawe? Rekordowy dyżur trwał 70 godzin i 10 minut.

To bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa pacjentów

podano w raporcie.

Rząd, minister zdrowia i problemy finansowe

Najpoważniejsze problemy finansowe wystąpiły w szpitalu w Warszawie. Mimo wykazania dodatniego wyniku na sprzedaży usług w latach 2023–2024, codzienna działalność lecznicza była tam prowadzona w warunkach chronicznego deficytu, przy generowaniu wysokiego poziomu zobowiązań wymagalnych.

Na co wydatkowano pieniądze? Na wynagrodzenia dla lekarzy!

Warszawie i Rzeszowie stan techniczny oraz sanitarny pomieszczeń naruszał obowiązujące przepisy. W Rzeszowie zastrzeżenia budził blok operacyjny, od lat dopuszczony do użytku jedynie warunkowo. W Warszawie wykryto uszkodzenia ścian, podłóg i instalacji elektrycznej.

Wydatki na wynagrodzenia lekarzy stanowią największy koszt w publicznym systemie ochrony zdrowia, pochłaniając około 80 proc. wszystkich budżetów placówek przeznaczanych na pensje .

Zarobki mieszczą się w bardzo szerokich granicach od kwot ustawowych do ponad 100 tys. zł miesięcznie.

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pap, rp, jb