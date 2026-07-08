Zaskoczenie by było, gdyby RPP podjęła inną decyzję

Po dwudniowym posiedzeniu w środę Rada Polityki Pieniężnej przekazała, że postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie. Decyzja wpisuje się w strategię „wait and see”, czyli wyczekiwania na kolejne dane - komentują analitycy decyzję RPP.

Stopy procentowe NBP wynoszą:

• stopa referencyjna 3,75 proc. w skali rocznej;

• stopa lombardowa 4,25 proc. w skali rocznej;

• stopa depozytowa 3,25 proc. w skali rocznej;

• stopa redyskontowa weksli 3,80 proc. w skali rocznej;

• stopa dyskontowa weksli 3,85 proc. w skali rocznej.

Stopy procentowe i inflacja w Polsce / autor: materiały prasowe Portu

Analityk Portu: Decyzja nie jest zaskoczeniem dla rynku

„Decyzja nie jest zaskoczeniem dla rynku. Czerwcowy wstępny odczyt CPI, który trafił w środek celu NBP, praktycznie zamknął dyskusję o podwyżkach stóp procentowych w lipcu. W gospodarce nie widać silnej presji popytowej, dynamika wzrostu płac słabnie, a aktywność gospodarcza lekko się ochładza – skomentował decyzję Andrzej Gwiżdż, analityk platformy inwestycyjnej Portu.

To ogranicza krajowe ryzyka inflacyjne, chociaż po wygaśnięciu pakietu CPN w lipcu możemy zaobserwować wzrost inflacji w okolice 3 proc. Dodatkowym ryzykiem pozostaje ponowny wzrost cen ropy na rynkach, związany z zakończeniem zawieszenia broni na Bliskim Wschodzie. Jeśli sytuacja będzie eskalować, inflacja w drugiej połowie roku może pozostać podwyższona.

Podwyżki stóp nie rozwiązałyby jednak problemu droższej ropy, bo na jej ceny RPP nie ma wpływu. Mogłyby natomiast dodatkowo schłodzić gospodarkę, która już wykazuje oznaki osłabienia. Dlatego nie widzimy przestrzeni do podwyżek stóp w tym roku. W naszej opinii stopy procentowe pozostaną bez zmian do końca roku, a kolejne obniżki będą możliwe dopiero w przyszłym roku –ocenia analityk Portu.

Analitycy XTB: Złoty najsłabszy od listopada 2024 r.

Złoty kontynuuje dziś osłabienie, co doprowadziło parę EURPLN do najwyższego od listopada 2024 r. poziomu. Łączymy to jednak nie z decyzją RPP, a zerwanym zawieszeniem broni na linii USA-Iran, o czym poinformował na szczycie NATO w Ankarze Donald Trump. Skutkowało to ponownym wzrostem cen surowców energetycznych oraz odwrotem inwestorów od ryzyka. Wyprzedaży ulegają dziś niemal wszystkie waluty rynków wschodzących - wskazują analitycy XTB.

Analitycy ING: Stopy NBP bez zmian, nie ma zaskoczenia

Niskie odczyty inflacji za maj i czerwiec pozwalają na dalsze łagodzenie tonu RPP, ale ponowny skok cen ropy sugeruje ostrożność. Naszym zdaniem stopy pozostaną bez zmian do końca roku. Następny krok to cięcia, raczej w 2027, kiedy inflacja może spaść poniżej celu 2,5% - komentują decyzję RPP analitycy Banku ING .

Ważny dla krótkoterminowych perspektyw złotego będzie wydźwięk jutrzejszej konferencji prasowej prezesa Adama Glapińskiego. W ostatnich tygodniach złoty traci na tle walut regionu. Czesi wciąż mówią o podwyżkach a krzywa wycenia +50bp. Gołębia retoryka banku centralnego Węgier (NBH) ma ograniczony negatywny wpływ na forinta ze względu na silnie oczekiwania związane z integracją ze strefą euro. Polska pozostaje jednak daleko od przyjęcia euro, dlatego dalsze łagodzenia tonu przez NBP powoduje osłabienie złotego. Jakaś ulga dla eksporterów - dodają ekonomiści ING.

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