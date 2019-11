Stawiamy na gaz jako główne paliwo

Trzy dekady transformacji to niedużo w porównaniu do czasu jakim dysponowały wiodące kraje europejskie, aby osiągnąć obecny poziom rozwoju. Mimo więc niewątpliwych sukcesów powinniśmy traktować ten okres jako pewnego rodzaju nadrobienie strat, a prawdziwy wyścig o konkurencyjność globalną dopiero się zaczyna. Dotyczy to w takim samym stopniu naszego kraju jak i czempionów energetycznych – pisze w „Polskim Kompasie 2019” Henryk Mucha, prezes PGNiG Obrót Detaliczny

(…) Cały sektor paliwowo-energetyczny przeszedł przez ostatnie trzy dekady transformację, której podlegała cała gospodarka. Jej skutków nie trzeba opisywać. Są one elementem przekształceń w szerokim obszarze utilities i widoczne w spektakularny sposób. Doprowadziły do ukształtowania zarówno konkurencyjnych rynków jak i nowoczesnych firm, które na tych rynkach działają i zabiegają o klienta. To zdecydowany kontrast z sytuacją sprzed lat trzydziestu, w której to klienci zmuszeni byli zabiegać o względy dostawców, ustawiając się w roli petentów, częstokroć mając po drugiej stronie nie firmę, ale urząd administracji państwowej. Co ciekawe, dla branży nadchodzące następne trzy dekady lat nie zapowiadają się wcale dużo mniej emocjonująco. Wyzwania związane z nowymi modelami konsumpcji i wytwarzania energii, postępem technologicznym, digitalizacją, nowymi paliwami (jak chociażby wodór), normami środowiskowymi sprawiają, że sektor powszechnie uważany za stabilny i odporny na zmiany znajduje się w trakcie nieustannej ewolucji - pisze w tekście „Fundamenty pod przyszły wzrost wciąż najważniejsze” prezes Henryk Mucha.

Ewolucja w stronę klientocentryzmu

Tę ewolucję w PGNiG Obrót Detaliczny określić można w pierwszym rzędzie jako transformację od podmiotu działającego w modelu dostawcy zasiedziałego do firmy efektywnie konkurującej na zliberalizowanym rynku. Jej pierwszą fazą była koncentracja na zaspokojeniu istniejących potrzeb klientów. W kolejnym etapie chcemy definiować kierunek rozwoju rynku i być beneficjentem budowania coraz szerszej oferty wokół potrzeb gospodarstw domowych i klientów biznesowych zapowiada prezes PGNiG OD.

Poprzeczka wymagań na polskim rynku energetycznym podnosi się coraz wyżej. Dotyczy to wszystkich dostawców energii, głównie ze względu na to, że zmiany związane z ewolucją oczekiwań i postaw klientów przyspieszają. Nasza strategia zakłada sprostanie oczekiwaniom klientów w zakresie dostępności oferty produktowej i innowacyjności. Realizacja tego celu zakłada wprost rozwój oferty produktów i usług oraz nowych kanałów sprzedaży. Przeprowadziliśmy szereg działań dostosowawczych w organizacji, mających na celu poprawę efektywności procesów biznesowych – stwierdza Henryk Mucha. (…)

Jako PGNiG Obrót Detaliczny pracujemy intensywnie nad tym aby być gotowym do wykorzystania potencjału wynikającego z faktu, że gaz to w chwili obecnej główne paliwo dla rozwoju gospodarki niskoemisyjnej w krajach Europy. Oceniam, że i u nas rola gazu będzie rosła. Jest to podyktowane między innymi wzrostem wykorzystania tego paliwa na potrzeby grzewcze – konsumenci są coraz bardziej świadomi zalet ogrzewania gazem, wspierają nas w tym zakresie realizowane w kraju działania antysmogowe. Ważne jest także to, że nasza gospodarka rozwija się od kilku lat stabilnie. To przekłada się na to co obserwujemy na rynku zużycie gazu w przemyśle rośnie z roku na rok. Z punktu widzenia rynku krajowego – potencjał do rozwoju zastosowań gazu w Polsce jest wciąż olbrzymi; świadczą o tym dane ukazujące zużycie na tle innych krajów europejskich ocenia Henryk Mucha.

Mamy do czynienia z zauważalnym wzrostem rynku, bo gaz znajduje coraz szersze zastosowanie w wielu sektorach takich jak ciepłownictwo lokalne, przemysł, z uwzględnieniem LNG, ogrzewanie dla budownictwa jednorodzinnego, transport drogowy i morski. Czeka nas więc wysiłek, aby nie przeoczyć tego rosnącego zapotrzebowania – podkreśla prezes PGNiG.

Istnieją różne teorie i przykłady praktyczne w jakim kierunku postępować będą zmiany w sektorze paliwowo-energetycznym perspektywie lat lub nawet dekad. Podstawowym celem w tym zmieniającym się otoczeniu rynkowym jest dla nas budowa firmy zdolnej do adaptacji do każdych okoliczności, takiej która odporna będzie na przyszłe wyzwania, niezależnie od tego jaki ostatecznie model działania okaże się optymalny – stwierdza prezes PGNiG OD.(…)

