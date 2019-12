Inflacja napędza rynek obligacji

Popyt na detaliczne papiery skarbowe nie słabnie. W tym roku nabywcy obligacji resortu finansów kupią ich tyle, ile łącznie w latach 2015-2017. Niebagatelny wpływ na to ma pojawienie się w Polsce znów znaczącej inflacji i niskie oprocentowanie lokat bankowych – pisze w „Gazecie Bankowej” Robert Bombała

Zdaniem Romana Przasnyskiego, analityka rynków finansowych, rekord sprzedaży jest już pewny. „W ciągu dziewięciu miesięcy 2019 r. ministerstwo finansów sprzedało obligacje detaliczne za prawie 12 mld zł. Zainteresowanie tymi papierami ze strony posiadaczy oszczędności nadal rośnie i kolejny rekord jest już pewny” – uważa Przasnyski.

Emil Szweda, z portalu obligacje.pl w komentarzu pisze: „Jeśli zauważyć, że od czerwca do września, przez cztery kolejne miesiące sprzedaż obligacji oszczędnościowych przekraczała 1,5 mld zł, można pokusić się o prognozę, że tegoroczny wynik zamknie się kwotą około 16,5 mld zł. By lepiej zilustrować dynamikę wzrostu – to więcej niż w latach 2015-2017 razem wziętych”.

Rekord za rekordem

W samym tylko wrześniu wartość sprzedaży papierów detalicznych przekroczyła 1,5 mld zł. Piotr Nowak, wiceminister finansów, cytowany w komunikacie resortu mówił: „we wrześniu sprzedaż obligacji oszczędnościowych, po raz kolejny w tym roku, przekroczyła 1,5 mld zł. Łączny popyt na obligacje w trzecim kwartale br. wyniósł blisko 5 mld zł. To o 57 proc. więcej w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Łącznie od początku roku na zakup obligacji oszczędnościowych nabywcy przeznaczyli kwotę 12 mld zł z czego najchętniej wybierane były obligacje 4-letnie”. I tak na ich zakup nabywcy wydali we wspomnianym miesiącu 712,4 mln zł (45 proc. udział w strukturze sprzedaży). Zainteresowaniem cieszyły się również obligacje 3-miesięczne (25 proc.) i 2-letnie (18 proc.). W dalszej kolejności oszczędzający wybierali obligacje 10-letnie (10 proc.) oraz 3-letnie (1 proc.).

„Od stycznia do września ministerstwo finansów sprzedało obligacje skarbowe o wartości nominalnej 11 977 mln zł, czyli o 34 proc. więcej niż w tym samym czasie w ubiegłym roku i tylko o 729 mln zł mniej niż w całym 2018 r.” – wylicza Przasnyski.

We wspomnianym już 2018 r. łączna wartość sprzedaży wyniosła 12,7 mld zł. Przasnyski dodaje, że „utrzymanie dotychczasowego popytu wskazywałoby, że w całym 2019 r. wpływy do budżetu ze sprzedaży obligacji detalicznych mogłyby przekroczyć 16 mld zł, wobec 12,7 mld zł w roku 2018.”

Szweda zwraca uwagę, że poza sprzedażą obligacji premiowych w czerwcu „wynik ten osiągnięto za sprawą standardowo dostępnych emisji, aczkolwiek jest on nieco – względem lat 2016 i wcześniejszych – pompowany sprzedażą obligacji trzymiesięcznych (trzymiesięczne obligacje detaliczne są w stałej sprzedaży od października w 2017 r – red.). Ze względu na krótki okres do wykupu, obligacje te są zastępowane kolejnymi o podobnie krótkim okresie wykupu, co zalicza się do nowej sprzedaży, choć w istocie zadłużenie z emisji trzymiesięcznych papierów zaczyna powoli spadać – coraz mniej jest chętnych na 1,5 proc. zysku w skali roku, bo tak oprocentowane są te papiery”.

Przasnyski dostrzega jednak powodzenie trzymiesięcznych obligacji wśród kupujących, pomimo niskiego oprocentowania. Jego zdaniem powodem tego jest przede wszystkim możliwość ulokowania pieniędzy na krótki okres i uzyskanie oprocentowania wyższego niż w wielu bankach. „Wynika to z preferowania przez oszczędzających lokowania środków na możliwie najkrótsze terminy, czyli inaczej mówiąc, z niechęci do „zamrażania” ich na dłuższy czas. Ponadto w większości banków trudno uzyskać nawet tak skromne odsetki. Średnie oprocentowanie lokat bankowych wynosiło we wrześniu zaledwie 1,4 proc.” – uważa Przasnyski. (…)

Robert Bombała

