Decyzja Tuska stoi za problemami energetyki

Kiedy fuzja Orlenu i Lotosu? Janusz Kowalski, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych i Pełnomocnik Rządu do spraw reformy nadzoru właścicielskiego nad spółkami Skarbu Państwa odpowiada optymistycznie: „Wkrótce!”

Kowalski był gościem Polskiego Radia 24. W audycji „24 Pytania” zabrał głos na temat kwestii energetycznych, w tym fuzji gigantów - Orlenu i Lotosu:

Niestety fuzja ma też swoich przeciwników. Jak wskazywała prowadząca redaktor choć Orlen i Lotos jako jedna spółka będą miały większe możliwości działania to taka argumentacja nie zawsze jest uznawana za słuszną. „Polska jest krajem wielu lokalnych egoizmów” - odpowiada na to Kowalski i dodaje: „To one powodowały, że nie było współpracy. Jednak musimy temu przeciwdziałać, uskuteczniać i nadzór i możliwości spółek”.

Jak dodał wiąże się to z osobą nowego ministra aktywów państwowych:

Ważnym tematem było też bezpieczeństwo energetyczne, szczególnie w kontekście ostatniego sukcesu Polski podczas szczytu klimatycznego. Kowalski nie tylko bronił pozycji premiera Mateusza Morawieckiego, ale wskazał też, iż Polska zgadzając się na unijne cele byłaby kolonizowana gospodarczo i energetycznie przez inne państwa:

Pamiętajmy co stoi za obecnymi problemami polskiej energetyki. To fatalna decyzja z 2008 roku podjęta przez PO i Donalda Tuska. Tusk i PO to mordercy polskiej energetyki. Tusk zgodził się na zmarnowanie 20-letniego wysiłku na rzecz redukcji CO2, zgodził się na to by kolejne cele liczyć od roku 2005 a nie od 1989 roku, kiedy to Polska realnie zaczęła ograniczać emisję CO2. To stąd biorą się obecne problemy z cenami prądu i problemy z konkurencyjnością polskiej gospodarki - a ja jestem zwolennikiem tego by utrzymywać konkurencyjność polskiej gospodarki.