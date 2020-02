Małe LNG jest odpowiedzią na wyzwania XXI wieku

Coraz cieplejsze miesiące letnie w Europie to także dodatkowe wyzwania, jak np. te związane z przeciążeniem sieci elektroenergetycznych w wyniku intensywnego użycia energochłonnych klimatyzatorów. Trudności potęgowane są niestabilnością odnawialnych źródeł energii po które coraz sięgamy poszukując czystych źródeł energii. Czystym, bezpiecznym i stabilnym źródłem energii jest gaz ziemny, jednak nie wszędzie istnieje dostęp do gazociągu – pisze w „Polskim Kompasie 2019” Tymoteusz Pruchnik, prezes zarządu Gas-Trading SA

Opinia publiczna coraz częściej i coraz bardziej otwarcie dyskutuje o skutkach zmian klimatu i konieczności podjęcia błyskawicznych kroków. Copernicus Climate Change Service działający pod auspicjami Unii Europejskiej podał, że lipiec 2019 r. był na świecie najcieplejszym miesiącem w historii pomiarów (od końcówki XIX wieku). Wzrost średniej temperatury jest faktem, a naukowcy jako główną przyczynę takiego stanu rzeczy wskazują wzmożoną emisję gazów cieplarnianych.

Za sprawą uruchomienia w 2015 roku Terminala LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu Polska uzyskała dostęp do nowego, czystego paliwa, które z powodzeniem stosowane jest w gospodarce jako surowiec energetyczny. Skroplony gaz ziemny LNG zwany także „błękitnym paliwem” jest dzisiaj jednym z najbardziej perspektywicznych źródeł energii dostępnych na dynamicznie zmieniającym się rynku gazu. Jest czysty, ekologiczny, bezpieczny, a co najważniejsze rewolucjonizuje sposób zaspokajania naszych potrzeb energetycznych.

Małe LNG

LNG uzyskiwany jest w procesie skraplania gazu ziemnego, w którym to ten gaz zmniejsza swoją objętość 600-krotnie co jest bezpośrednim przyczynkiem jego najważniejszej zalety – możliwości transportu cysternami. Tak więc LNG może zasilić każdą gminę w Polsce. Gminy coraz częściej sięgają po takie rozwiązania przez wzgląd na jego liczne zalety.

Remedium na wyzwania energetyki XXI wieku może być tzw. Małe LNG będące przedmiotem działalności spółki Gas-Trading należącej do Grupy Kapitałowej PGNiG. Najważniejszą zaletą Małego LNG jest możliwość zastosowania tego rozwiązania wszędzie tam gdzie dojechać może cysterna. To właśnie transport jest kluczowym obszarem działalności firmy jest właśnie transport skroplonego gazu ziemnego. Posiadamy nowoczesną flotę cystern kriogenicznych, która jest systematycznie powiększana. W swej działalności korzystamy z najlepszych rozwiązań dostępnych na rynku. Sprawne dostarczanie LNG do odbiorcy wymaga dużego doświadczenia oraz umiejętnego zarządzania dostawami. Skroplony gaz ziemny ze względu na swoje właściwości oraz temperaturę, jest bardzo wymagający. Z tego względu dział zarządzający dostawami musi mierzyć się z dodatkowymi wyzwaniami, które nie występują w przypadku transportu paliw konwencjonalnych.

Dostarczony cysterną skroplony gaz ziemny może zostać wykorzystany na kilka sposób – do których oprzyrządowanie również dostarczamy. Jednym z takich rozwiązań są mikroinstalacje, czyli małe zestawy do regazyfikacji LNG. W skład mikroinstalacji wchodzi zbiornik na LNG o pojemności 6,5 m3, 9,8 m3 lub 22 m3, w zależności od potrzeb klienta, który napełniany jest z cystern operatora. Celem użycia gazu konieczne jest jego podgrzanie – ponowna transformacja z formy ciekłej do gazowej, co odbywa się w parownicach atmosferycznych, które pracując naprzemiennie umożliwiają ciągłą pracę urządzanie. Dalej gaz przechodzi przez stacje nawanniania, gdzie zyskuje swój charakterystyczny zapach (nie jest to jednak element konieczny, gaz używany do celów przemysłowych może pozostać naturalnie bezwonny), a następnie trafia do odbiorcy. Istotne jest podkreślenie, że stacja nie wymaga zaangażowania odbiorcy. Mikroinstalacje cechuje pełna automatyka działania oraz możliwość zdalnego monitowania statusu pracy, parametrów oraz poziomu napełnienia zbiornika, dzięki czemu możemy zagwarantować ciągłość i pewność dostaw swoim odbiorcom.

Ekologiczna stacja

Kolejnym rozwiązaniem jakie oferujemy są mobilne stacje regazyfikacji, które mogą być swoistą karetką pogotowia w przypadku awarii lub odcięcia obiektów od dostaw energii. Jest to również korzystna opcja w przypadku zwiększonego zapotrzebowania na energię. Dodatkową zaletą mobilnych stacji regazyfikacji jest brak konieczności wykonywania prac budowlanych – do ustawienia obiektu wystarczy utwardzony plac, ponieważ cała instalacja składa się z dwóch naczep – na jednej umiejscawiana jest stacja, zaś druga to cysterna-zbiornik LNG.

Ekologiczna rewolucja nie omija również transportu, ze szczególnym uwzględnieniem pojazdów dalekobieżnych takich jak samochody dostawcze czy autobusy. Gas-Trading SA zrealizował już wiele udanych procesów tankowania ekologicznych pojazdów LNG, m.in. ciągników siodłowych firm Scania i Iveco oraz pierwszego na świecie autobusu dalekobieżnego, wyprodukowanego przez firmę Scania.

Oferowany przez nas mobilny zestaw do tankowania składa się z przewoźnej stacji tankowania LNG. W razie konieczności zatankowania większej liczby pojazdów, tankowanie odbywa się przy pomocy mobilnego zestawu oraz cysterny.

Bunkrowanie statków

Ze względu zmianę regulacji dotyczących zmniejszenia wpływu żeglugi na środowisko naturalne (tzw. Dyrektywa siarkowa) statki poruszające się w określonej strefie (SECA) zobowiązane są do ograniczenia emisji siarki do atmosfery. Z tego względu usługa bunkrowania staje się coraz bardziej popularna. Gas-Trading SA zrealizowało już bunkrowania w portach morskich w Gdyni oraz Gdańsku. Bunkrowanie odbywa się metodą cysterna–statek.

Małe LNG jest odpowiedzią na wyzwania XXI wieku. Skroplony gaz ziemny jest paliwem przyszłości – to nieustannie rosnące w siłę rozwiązanie technologiczne zyskujące popularność w różnych dziedzinach gospodarki. Po takie rozwiązania sięgają przedsiębiorcy, szczególnie z sektora rolno-spożywczego, gminy oddalone od gazociągów oraz firmy transportowe poszerzające swoją flotę pojazdów zasilanych LNG.

Tymoteusz Pruchnik, prezes zarządu Gas-Trading SA

