Ekspert: Politykę RPP można oceniać pozytywnie VIDEO

Co dzieje się w gospodarce globalnej w skali makro i jakie przełożenie ma to na przedsiębiorstwa w Polsce w skali mikro? Dlaczego ważna jest ostatnia decyzja FED i czy korzystną dla przedsiębiorców politykę prowadzi polska RPP? Jaki jest trend i co może się zmienić w kosztach kredytu dla przedsiębiorców i Polaków? Gościem Maksymiliana Wysockiego w telewizji wPolsce.pl był Mariusz Adamiak, dyr. Biura Strategii Rynkowych PKO BP

Amerykański FED, co wielu zaskoczyło, znacząco obniżył stopy procentowe w USA. Dlaczego jest to ważne i co to oznacza dla przedsiębiorców oraz dla konsumentów, i czy będzie miało przełożenie na polityki polskiej Rady Polityki Pieniężnej? Czy lepsza jest polityka wysokich, czy niskich stóp procentowych?

Niskie stopy na krótką metę wspomagają popyt. Ludzie biorą kredyty i kupują nie tylko mieszkania, ale też takie rzeczy bardziej przyziemne, codziennego użytku i mniej trwałe. Napędzają też gospodarkę i ułatwiają finansowanie przedsiębiorcom. To bardzo ważne, że oni maja ten koszt kredytu osiągalny. Z drugiej strony, kiedy stopy procentowe są zbyt niskie, wówczas pojawiają się różnego rodzaju problemy, które wychodzą w dłuższym okresie. Powodują, że gospodarka staje się mniej stabilna i powstają różnego rodzaju bańki (spekulacyjne) na różnych aktywach - Mariusz Adamiak, dyr. Biura Strategii Rynkowych PKO BP.

Efektem w takim przypadku jest niskie oprocentowanie lokat. W takim przypadku inwestorzy lubiący spokojniejsze inwestycje wycofują pieniądze z lokat i inwestują np. w mieszkania, pompując ceny mieszkań na rynku. Ceny nieruchomości w Polsce są coraz wyższe, ale zdaniem eksperta PKO BP, ani nie ma w Polsce bańki na rynku mieszkań, a czas pokazuje, że przyjęta przez RPP strategia jest dobra.

Bańki nie ma. Politykę polskiego banku centralnego i Rady Polityki Pieniężnej można oceniać pozytywnie. Warto tutaj zauważyć, że przez ostatnie lata było tu takie wahadło komentatorów. Raz mówili, że stopy są za niskie, raz za wysokie. RPP dość konsekwentnie mówiła, że one są prawidłowe i można powiedzieć, że w jakimś sensie to się sprawdziło dlatego, że takie różnice wskazywały na to, że one powinny być tam, gdzie są - Mariusz Adamiak, dyr. Biura Strategii Rynkowych PKO BP.

Ostatnio RPP znajduje się pod falą krytyki za dość wysoki poziom inflacji, pow. 4 proc., ale jak podkreśla ekspert PKO BP, jest to poza kontrolą RPP i wynika z nałożenia się wielu innych czynników niż polityka monetarna, takich jak epidemia świńskiej grypy.

