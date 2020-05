Prezydent wystąpi o stworzenie funduszu inwestycji samorządowych

Wystąpienie z inicjatywą stworzenia funduszu inwestycji samorządowych - zadeklarował w czwartek prezydent Andrzej Duda. Jak dodał, fundusz ten miałby pomóc w uzyskaniu środków np. w ramach unijnego Funduszu Odbudowy.

Prezydent wziął udział w uroczystej sesji rady miasta w Piątku w województwie łódzkim.

Utworzenie europejskiego Funduszu Odbudowy plus tak znaczące zwiększenie środków na politykę rolną, politykę spójności i funduszy związanych z przemianą gospodarczą kraju po to, aby realizować cele klimatyczne, ochrony klimatu, pokazuje, że faktycznie solidarne myślenie i rozsądne spojrzenie na potrzeby rozwoju krajów UE wzięło górę ponad partykularnymi interesami - mówił Duda.

Prezydent przyznał, że wie, iż część samorządów boryka się z problemami wykorzystania funduszy europejskich, które wynikają z problemów związanych z wkładem własnym.

Będę chciał i wystąpię z odpowiednią inicjatywą, aby powstał fundusz inwestycji samorządowych. Fundusz, na którym kwota rzędu 20 czy 30 mld zł będzie kwotą, z której będą skorzystać samorządy po to, by wykorzystać środki europejskie, które przyjdą do nas w ramach następnej perspektywy finansowej i w ramach europejskiego Funduszu Odbudowy - powiedział prezydent.

Dodał, że jest to niezwykle potrzebne, by „umożliwić samorządom realizację różnych ambitnych celów, aby wszystkie samorządy, także te mniejsze, mogły dokonać potrzebnych prac modernizacji w zakresie różnych aspektów codziennego życia swoich mieszkańców”.

Duda podkreślał, że Polska będzie trzecim co do wielkości beneficjentem unijnego Funduszu Odbudowy po Włoszech i Hiszpanii.

To jest dla nas wielka szansa. To jest oczywiście efekt naszej polityki zabiegania o polskie interesy. Mam nadzieję, że to w tej formie zostanie przez całą wspólnotę europejską przyjęte - powiedział.

To są pieniądze, które dają wielką szansę inwestycyjną, bo taka jest też wizja. To ma być fundusz, który ma wesprzeć wielkie i wszelkie inwestycje w UE po to, aby właśnie inwestycjami ratować gospodarki - podkreślał prezydent.