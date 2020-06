Sasin: Upadłość LOT to ostateczność

Kontrolowana upadłość LOT to możliwy scenariusz, ale traktuję go jako absolutną ostateczność; na razie nie ma takiego pomysłu, realizujemy inny scenariusz – poinformował wicepremier, szef MAP Jacek Sasin

O to, czy dojdzie do kontrolowanej upadłości LOT, wicepremier Jacek Sasin pytany był w internetowej części rozmowy RMF FM.

Nie zakładam takiego scenariusza w tej chwili, w tej chwili chcemy LOT ratować poprzez różne działania, po pierwsze poprzez to, co zarząd podejmuje, czyli zmniejszenie kosztów stałych, ograniczanie wynagrodzeń, ale - co nawet bardziej ważne - renegocjacje umów leasingowych z leasingodawcami - mówił. Jak wskazał, jest to dopiero pierwszy etap. Będziemy rozważać pomoc publiczną tak, jak to się dzieje w przypadku innych linii lotniczych w Europie” - dodał.