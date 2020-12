Prawie o 60 proc. mniej pasażerów na kolei

Kolejowe przewozy pasażerskie w Polsce spadły o 57,7 proc. rok do roku do 12,4 mln pasażerów w listopadzie br.

Zapotrzebowanie na transport pasażerski zmniejszyło się znacząco w wyniku trwającej pandemii. Trudno obecnie przewidzieć długość trwania ograniczeń związanych z pandemią. Trudno też prognozować wyniki przewozowe w kolejnych latach. Na liczbę pasażerów wpływać będzie choćby możliwość upowszechnienia się pracy zdalnej - powiedział Ignacy Góra, prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK).

W listopadzie 2020 r. przewieziono 12,4 mln pasażerów, co oznacza spadek o 33 proc. w stosunku do października i o 57,7 proc. w porównaniu z listopadem 2019 r. Wynik pracy przewozowej to 677,9 mln pasażerokilometrów, zaś zrealizowana praca eksploatacyjna nie przekroczyła 13,9 mln pociągokilometrów. Oznacza to spadki odpowiednio o 31 proc. oraz o 5,4 proc. w stosunku do października oraz 61,6 proc. i 1,1 proc. porównując z listopadem ubiegłego roku.

W listopadzie, podobnie jak w październiku odnotowano spadek liczby podróżnych. Spodziewany spadek łącznej liczby pasażerów w 2020 r. o ponad 100 milionów w stosunku do 2019 r. jest więc właściwie pewny. Mimo zmniejszenia liczby osób korzystających z usług kolei, przewoźnicy nie zmniejszyli w ostatnim okresie znacznie liczby połączeń zapewniając warunki przewozu pasażerów zgodne z reżimem sanitarnym.

Średnia odległość przejazdu jednego pasażera wyniosła 59 km i była niższa o 7 km w stosunku do danych za okres do listopada 2019 r.

ISBnews/RO

