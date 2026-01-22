Twórzmy ETF-y na polskie spółki

Warto tworzyć ETF-y dla polskich spółek rodzinnych nawiązując tym samym do idei patriotyzmu gospodarczego w sferze finansów prywatnych. Inwestując w polskie spółki zwiększamy bowiem ich szanse rozwojowe. Zatem wzmacniając polskie spółki wzmacniamy polski kapitał w naszej gospodarce – wskazuje prof. UEP, dr hab. Eryk Łon.

Szansa dla małych spółek w 2026 roku

Warto zauważyć, iż wchodzimy w nowy 2026 rok z dalszą kontynuacją łagodnej polityki monetarnej prowadzonej przez amerykański bank centralny Fed. Również nasz bank centralny Narodowy Bank Polski utrzymuje niskie stopy procentowe. Prezes NBP, prof. Adam Glapiński na ostatniej konferencji prasowej po posiedzeniu decyzyjnym RPP w styczniu zakomunikował, iż jest jeszcze przestrzeń do dalszych obniżek stóp procentowych. RPP będzie jednak obserwować wzrost wynagrodzeń i stan finansów publicznych. Z prognoz NBP wynika, iż są szanse, iż inflacja utrzyma się w celu inflacyjnym (przedział 1,5-3,5 proc.) w 2026 roku.

Zatem niskie stopy procentowe zwiększają skłonność inwestorów do ryzyka. Jak uczy doświadczenie okresy łagodnej polityki monetarnej (obniżanie stóp) sprzyjają osiąganiu wysokich stóp zwrotu z inwestycji w akcje spółek. W takich warunkach warto szczególnie inwestować w spółki mniejsze. W polskich warunkach na warszawskiej giełdzie atrakcyjnymi walorami mogą być spółki z indeksu sWIG80. Jest to indeks obejmujący spółki o mniejszej kapitalizacji. Warto też pamiętać, iż inwestowanie w te spółki wiąże się z nieco większym ryzykiem aniżeli np. inwestycje w spółki duże z indeksu WIG20.

Jednakże o ile motorem wzrostów na polskiej giełdzie w 2025 roku były spółki duże z WIG20, o tyle w tym roku liderami wzrostu mogą być spółki o średniej i małej kapitalizacji. Za tymi spółkami przemawiają argumenty fundamentalne (stosunkowo niskie wyceny) oraz dobre perspektywy wyników finansowych. Oczywiście aby dokonać trafnego wyboru spółek do portfela trzeba dokonać własnych, wnikliwych analiz.

Spółki rodzinne

Warto zauważyć, iż do spółek o mniejszej kapitalizacji wchodzi też grupa polskich spółek rodzinnych. Do spółek rodzinnych notowanych na warszawskiej giełdzie zaliczane są te, w przypadku których osoba która założyła lub przejęła spółkę wraz jej krewnymi i zstępnymi posiada co najmniej 25 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Osoby, które kierują się motywacją patriotyczną zapewne utrzymują pewną część w swoim portfelu tego typu spółki.

ETF-y na polskie spółki rodzinne

W wielu swoich publikacjach proponowałem tworzenie przy bankach o polskim kapitale pewnej grupy funduszy inwestycyjnych, które opierają swoją podstawową strategię na lokowaniu oszczędności swoich klientów właśnie w walory polskich spółek giełdowych. Tego typu fundusze mogłyby tworzyć różne subfundusze np. polskich spółek proeksportowych.

Warto zauważyć, iż polskim spółkom zajmującym się eksportem mogą sprzyjać uwarunkowania walutowe w tym roku. Tak jak wcześniej zaznaczyliśmy ewentualne łagodzenie polskiej polityki monetarnej może wywołać pewne osłabienie kursu polskiej waluty względem walut takich jak np. euro i dolar amerykański. Ponadto z ostatnich wypowiedzi bankierów z Europejskiego Banku Centralnego wynika, iż bank ten raczej zakończył już cykl obniżek. To może powodować pewną presję na polskiego złotego. Prawdopodobny słabszy złoty w relacji do głównych walut będzie raczej sprzyjał poprawie wyników finansowych polskich eksporterów. Oczywiście pewnym czynnikiem ryzyka jest tu oczekiwane osłabienie gospodarcze w strefie euro w tym roku, szczególnie w gospodarce niemieckiej, która jest ważnym odbiorcom polskich produktów. Warto też rozważyć tworzenie ETF-ów na polskie spółki np. spółki rodzinne.

ETF to fundusz inwestycyjny notowany na giełdzie, który działa jak koszyk akcji, obligacji czy surowców. Taki ETF odwzorowuje, naśladuje spółki z danego indeksu np. sWIG80. Umożliwia on inwestorom łatwiejszą, zdywersyfikowaną inwestycję przy niższych kosztach porównywalnie do zakupu pojedynczych akcji. Poza tym tego typu fundusz jest dla inwestora tańszy aniżeli fundusze aktywnie zarządzane. ETF-y uważa się za fundusze typu pasywnego, gdyż naśladują one pewien benchmark (w naszym przypadku sWIG80) i raczej nie dokonują selekcji aktywów w trakcie inwestycji.

Osobiście uważam, że warto tworzyć tego typu ETF-y dla polskich spółek rodzinnych nawiązując tym samym do idei patriotyzmu gospodarczego w sferze finansów prywatnych. Inwestując w polskie spółki zwiększamy bowiem ich szanse rozwojowe. Zatem wzmacniając polskie spółki wzmacniamy polski kapitał w naszej gospodarce.

IKE i IKZE

Szansą dla zainteresowania się inwestowaniem w tego typu polskie spółki są programy emerytalne z tzw. III filaru. Chodzi tu o IKE i IKZE. Warto zauważyć, iż nasze emerytury z ZUS mogą być w przyszłości stosunkowo niskie. Jednym ze sposobów aby zabezpieczyć swój los gdy będziemy już na emeryturze jest skorzystanie już teraz z programów emerytalnych takich jak IKE czy IKZE.

IKE to Indywidualne Konta Emerytalne a IKZE to Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego. Można je prowadzić w różnych formach np. poprzez konta maklerskie.

Zaletą takich kont jest to, iż samodzielnie oszczędzamy i zarządzamy swoimi kapitałami przeznaczonymi na emeryturę. Zakładając IKE unikamy płacenia 19 proc. podatku Belki, jeżeli przetrzymamy swoje środki do ukończenia 60. roku życia. Możemy poprzez systematyczne oszczędzanie i stosunkowo ostrożne strategie inwestycyjne dorobić się sporego kapitału z chwilą wejścia w wiek emerytalny. Im dłużej oszczędzamy na tych kontach, tym większy kapitał możemy pomnożyć.

Warto zauważyć, iż coraz więcej młodych ludzi w wieku dwudziestu paru lat decyduje się na tą formę oszczędzania na emeryturę. Z własnych obserwacji dostrzegam, iż wielu moich studentów wybiera IKE. Wpłacając systematycznie stałe kwoty na IKE przez stosunkowo długi czas (30-40 lat) można dorobić się znacznego majątku. Poprzedni 2025 rok był pod tym względem bardzo udany. Wiele biur maklerskich w naszym kraju zanotowało znaczny przyrost liczby kont maklerskich, w tym właśnie IKE.

Prof. UEP, dr hab. Eryk Łon

Tekst poniższy nie jest poradą inwestycyjną i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych. Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie treści zawartych w tym artykule.

