Stopy mocniej w górę? Już jutro decyzja RPP! [wideo]

O tym, jak będą kształtowały się stopy procentowe oraz inflacja, a także czy dojdzie do spodziewanej podwyżki kosztu pieniądza na polskim rynku – rozmawiamy w Wywiadzie Gospodarczym dla telewizji wPolsce z Mirosławem Budzickim, Strategiem w PKO BP.

Już jutro mamy kolejne posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, na którym zapadną decyzje odnośnie poziomu stóp. Większość rynkowych prognoz zakłada tutaj wzrost o 50 pkt. bazowych, a nawet więcej. To oznacza, że przy obecnej stopie referencyjnej na poziomie 1,25 proc. możemy się spodziewać wzrostu do 1,75 proc. Tymczasem inflacja za listopad wyniosła 7,7 proc. – i tu również szacunki ekspertów zakładają jeszcze możliwy wzrost cen towarów i usług na koniec roku.

Jego zdaniem wszystko wskazuje na to, że nie będzie to jednak ostatnia podwyżka stóp procentowych. Cykl będzie kontynuowany, szczególnie w pierwszych miesiącach przyszłego roku.

-Trudno jednoznacznie powiedzieć do jakiego poziomu dotrzemy ostatecznie ze stopą referencyjną. W tym momencie wyceny instrumentów finansowych wskazują na około 3,25 proc. Natomiast członkowie rady sygnalizują przedział między 2 i 3 proc. Co jest szczególnie istotne, to fakt że już w pierwszej połowie przyszłego roku lub nawet w pierwszym kwartale zobaczymy ten maksymalny poziom – dodaje ekspert PKO BP.