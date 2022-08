Jaka będzie przyszłość węgla w polskiej energetyce? (WIDEO)

Ceny węgla w Polsce są nawet o 200% wyższe niż w ubiegłym roku i trend wzrostu cen najprawdopodobniej się utrzyma. Ze względu jednak na brak bardziej opłacalnych źródeł ciepła i energii, surowiec ten będzie musiał być wciąż używany na szeroką skalę przez następna kilka lat

O przyszłości węgla w polskiej energetyce wypowiedział się Waldemar Szulc dyrektor biura Towarzystwa Gospodarczego Polskich Elektrowni podczas wtorkowego wydania programu „Wywiad Gospodarczy – Gorące Pytania”.

Szulc stwierdził, że węgla powinno wystarczyć na najbliższy sezon grzewczy, jednak wysoka cena tego surowca będzie wyraźnie odczuwalna między innymi przez konsumentów.

W mojej ocenie powinno go (węgla) wystarczyć. Chociaż jak widać, że z miesiąca na miesiąc coraz wyższym kosztem jest pozyskiwane to paliwo - do elektrowni, do elektrociepłowni i do ciepłowni - niestety będzie się musiało to przenieść na cenę tego produktu - czyli na energię i na ciepło – a za to muszą zapłacić konsumenci i gospodarka – powiedział. Dlatego te systemy wsparcia, o których się mówi, że mają być wprowadzone po to, żeby tej granicy ubóstwa energetycznego zbyt wielu naszych mieszkańców nie osiągało będą konieczne do wprowadzenia – dodał.

Podkreślił też to, że wsparcie finansowe na węgiel powinno być precyzyjne i przeznaczone dla odbiorców, którzy faktycznie go potrzebują.

Gospodarstwa domowe dostaną dofinansowania, które umożliwią zapłacenie za tonę węgla tyle samo, co w poprzednim roku. Wniosków o wsparcie nie można jeszcze składać – ustawa jeszcze nie weszła w życie jednak ma się już pojawić w najbliższym czasie..

Waldemar Szulc wypowiedział się także na temat mniejszych i lokalnych ciepłowni – jakie problemy mogą je napotkać podczas najbliższego sezonu grzewczego.

Myślę, że tam będzie jeszcze trudniejsza sytuacja jesienią w okresie szczytu jesienno-zimowego sezonu grzewczego – bo wiele ciepłowni lokalnych w miastach powiatowych dotychczas nie była przygotowana na samodzielne zdobywanie tego paliwa z tak daleka (węgla) przewiduje tragiczną sytuację dla wielu firm ciepłowniczych, które albo będą bankrutowały, mogą utracić płynność więc jest takie ryzyko, że mogą nie zapewnić ciągłości dostaw.

Oczywiście właściciele - jak to są samorządy o to zadbają, bo na to je stać tylko po prostu to będzie dużym kosztem zmniejszenia wydatków w innych miejscach w takich samorządach

Dyrektor biura TGPE, także zauważył, że uprawnienia do emisji CO2 na terenie Unii Europejskiej to duży problem w obecnej sytuacji. Uważa, że uprawnienia powinny zostać zwiększone, aby nie obciążać konsumentów i gospodarki.