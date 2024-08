System kaucyjny. Rewolucja w handlu od 1 stycznia

Na skalę Polski system kaucyjny będzie rewolucją. Choć obejmie względnie niewielki obszar rynku system będzie miał olbrzymie rozmiary. Wartość kaucji wyniesie 10 mld zł w skali roku. To potężna operacja finansowa, prawna, logistyczna. - powiedziała na antenie telewizji wPolsce.pl Barbara Groele, sekretarz generalna stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków, gość „Wywiadu Gospodarczego” prowadzonego przez red. Grzegorza Szafrańca.

Tematem rozmowy było praktyczne wdrożenie projektowanego systemu odbierania opakowań zwrotnych, tzw. system kaucyjny opakowań na wodę, piwo, soki. **

Red. Grzegorz Szafraniec: Jakie opakowania będą podlegały zwrotowi w ramach systemu kaucyjnego?

Barbara Groele, sekretarz generalna stowarzyszenia Krajowa Unii Producentów Soków: System kaucyjny dotyczyć będzie napojów: to są soki, piwo, woda. To mogą być butelki plastikowe typu PET o pojemności do 3 litrów, puszki metalowe lub aluminiowe o objętości do 1 litra oraz butelki szklane wielokrotnego użytku. Ważne – systemem kaucyjnym nie będą objęte kartony do napojów. Na skalę Polski system kaucyjny będzie rewolucją. Choć obejmie względnie niewielki obszar rynku system będzie miał olbrzymie rozmiary. Wartość kaucji wyniesie 10 mld zł w skali roku. Jego wdrożenie to potężna operacja finansowa, prawna, logistyczna.

»» O pilotażowym wdrożeniu systemu kaucyjnego czytaj tutaj:

Carrefour testuje w swoich sklepach system kaucyjny!

Jak to będzie wyglądało w praktyce? Przychodzi Kowalski do sklepu i kupuje butelkę wody…

…ale przychodzi po 1 stycznia 2025 roku, bo wtedy formalnie ruszy cały system odzyskiwania opakowań. Od tego momentu każda butelka PET będzie objęta systemem kaucyjnym. Na etykiecie będzie odpowiednia informacja, wskazująca, że opakowanie będzie objęte systemem kaucyjnym. Będzie tam również informacja, jakie wysokości jest to kaucja.

Jest już rozporządzenie, które to określa na dziś: to będzie 50 groszy niezależnie od wielkości butelki PET na wodę lub soki, oraz także 50 groszy w przypadku puszki, niezależnie od jej wielkości. Przedsiębiorcy będą więc musieli z początkiem roku wprowadzać do obrotu tylko butelki z taką informacją na etykiecie. Butelki wielokrotnego użytku będą miały kaucję w wysokości 1 złotego.

…kupując wodę Kowalski dopłaci do ceny produktu 50 groszy lub 1 złoty.

Płacimy, wypijamy wodę i chcemy odzyskać kaucje. Bardzo ważne: butelki PET, jeśli będziemy chcieli odzyskać kaucję nie będzie można zgniatać. Musi trafić do zwrotu razem z zakrętką. Sklepy wielkopowierzchniowe będą miały obowiązek zwrotu kaucji. Będą również automaty do zwrotu opakowań, które czytając kody kreskowe będą rozpoznawać, czy dana butelka podlega systemowi zwrotu kaucji.

»» Całe wydanie „Wywiadu Gospodarczego” o systemie kaucyjnym obejrzyj tutaj: