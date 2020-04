Potrzeba bardziej rozwiązań systemowych niż sektorowych

W programach antykryzysowych chcemy minimalizować rozwiązania dla sektorów na rzecz rozwiązań systemowych - mówił wiceminister rozwoju Krzysztof Mazur pytany w środę o możliwie dalsze rozszerzenie tarczy antykryzysowej w związku z koronawirusem

Wiceszef MR był pytany w wPolsce.pl o możliwość rozszerzenia planowanych bonów turystycznych o inne branże, np. gastronomiczną czy transportową.

Myśleliśmy początkowo, żeby minimalizować rozwiązania dla sektorów, dlatego że mamy do czynienia z systemowym kryzysem gospodarczym, który dotknie wszystkich branż. Jeżeli na początku tego kryzysu rozpoczniemy od bardzo mocnych przywilejów dla konkretnych sektorów, to potem kolejne sektory będą zwracały się poprzez precedens do nas o pomoc i to może nakręcić pewną spiralę - powiedział wiceminister rozwoju.