Co robić, by zatrzymać młodych ludzi na wsi? [VIDEO]

Grzegorz Puda, szef resortu rolnictwa przekonuje w Wywiadzie Gospodarczym, że program Polski Ład, w odniesieniu do rolnictwa będzie gwarantował bezpieczeństwo i rozwój przede wszystkim małym rodzinnym gospodarstwom rolnym i zapewniał im wsparcie zarówno pod względem ekonomicznym, jak i społecznym. Mówił także o znaczeniu patriotyzmu konsumenckiego i ułatwieniach dla lokalnych producentów.

Polacy ruszyli na wakacje, a łagodzenie obostrzeń oznacza, że mają szanse w większym niż dotychczas stopniu poznawać wyroby i specjały charakterystyczne dla regionów, w których odpoczywają.

Lokalni producenci oczekują ułatwień i pomocy, m.in. zwolnień podatkowych, którymi objęte byłyby produkty regionalne. Czy resort rolnictwa zaproponuje nowe przepisy?

Na początku pandemii wiele osób zastanawiało się, jak sobie poradzimy z dostawami żywności i zaspokajaniem pod tym względem potrzeb konsumenckich. W praktyce okazało się, że w Polsce kryzys związany z dostarczaniem żywności był właściwie nieodczuwalny.

To kolejne wsparcie dla małych i średnich gospodarstw. W ramach działań, które już zostały podjęte i które dotyczą handlu detalicznego będzie można rozszerzyć działalność poza swój region.

Nie wyobrażam sobie sytuacji aby góral z Podhala nie mógł sprzedawać oscypków nad morzem. Chcemy doprowadzić do tego, aby rolnicy mogli sprzedawać swoje produkty tam, gdzie są klienci – mówił gość programu.

Akcja promocyjna „Solidarni z rolnikami” będzie cały czas kontynuowana, bo jest w Polsce bardzo potrzebna.

Ważne, by Polacy zdali sobie sprawę, że żywność pochodząca bezpośrednio od rolnika jest lepszej jakości i w lepszej cenie.

Takie zachowania wpływają też na bezpieczeństwo żywnościowe. A to jedno z gwarantów suwerenności każdego państwa. Społeczeństwo powinno zrozumieć, że szanowanie polskich rolników to zapewnienie sobie dobrobytu.

Polscy konsumenci stają się coraz bardzie wymagający, co do jakości żywności i to hasło „Solidarni z rolnikami” jest odbierane, też jako odczuwanie wdzięczności wobec rolników – mówił gość Wywiadu Gospodarczego.