Piątek czarniejszy niż zazwyczaj

Informacje o nowym afrykańskim szczepie COVID, który miałby rzekomo być wielokrotnie zaraźliwy niż dominujący aktualnie na kontynencie wariant delta, a także potencjalnie częściowo odporny na dostępne w tej chwili szczepionki, zdominowały piątkowy handel, który wcześniej miał być dość ograniczony z uwagi na trwający w USA „długi weekend”

Główne giełdy europejskie traciły od od 3,64% (FTSE100) do 4,96% (IBEX). Na przebieg dnia wpływ ewidentnie miały doniesienia, że nowa odmiana wirusa mogła już się pojawić na kontynencie (najwięcej przypadków na razie potwierdzono w Danii), a zatem zakazy podróży z Afryki będą miały spóźniony charakter. WIG20 spadł o 3,87%, mWIG40 o 2,90%, a sWIG80 o 2,98%.

Skutkiem ubocznym paniki wokół nowej odmiany COVID było gwałtowne osłabienie dolara. Popyt, który zazwyczaj towarzyszy amerykańskiej walucie w warunkach awersji do ryzyka, nie miał najmniejszych szans z podażą, która pojawiła się wraz z rewizją oczekiwań rynkowych co do polityki pieniężnej w przyszłym roku. Na ten moment dominujący jest scenariusz dwóch, a nie trzech podwyżek, choć najbardziej prawdopodobnym scenariuszem pozostaje, że pierwsza z nich będzie miała miejsce jeszcze w pierwszej połowie roku. Kurs EURUSD oscyluje obecnie wokół 1,1270, co już oznacza dość wyraźną korektę z piątkowych szczytów (1,1320).

Podczas piątkowej wyprzedaży szczególnie źle zachowywała się ropa, która przeceniła się przejściowo z 78 $/b (WTI) do 68 $/b i ma za sobą najgorszą sesję w tym roku. W godzinach porannych widzimy na notowaniach surowca silne odbicie, bardzo zbieżne ze świetnym zachowaniem kontraktów futures. Sesja w Europie niemal na pewno rozpocznie się od wyraźnych wzrostów. Jednym z ich źródeł jest na pewno korekta katastroficznej narracji z piątku, która opiera się m.in. o deklaracje lekarzy z RPA, piszących o łagodnych do tej pory przebiegach choroby wśród osób zarażonych wartiantem Omnikron. Na krajowym parkiecie raport za 3Q2021 poda dziś CD Projekt.

Kamil Cisowski Dyrektor Zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego Dom Inwestycyjny Xelion