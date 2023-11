Decyzja RPP już dzisiaj. Czy będzie trzecia z rzędu obniżka

Ekonomiści przewidują, że posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej (RPP) zakończy się kolejną obniżką stóp procentowych. Większość ekonomistów wskazuje na to, że stopy procentowe zostaną obniżone o 0,25 proc. W takiej sytuacji główna stopa referencyjna wynosiłaby od dzisiaj 5,50 proc.

RPP – jak oceniają analitycy RPP - znalazła się w przełomowym punkcie – z nową projekcją dla PKB i inflacji oraz w nowym otoczeniu politycznym. Zarówno konsensus Bloomberga jak i ankieta Parkietu, czy konsensus PAP pokazują, że Rada obniży stopy procentowe o 0,25 proc., jednak są także głosy, które przewidują przerwę w obniżkach.

„My nieco większe prawdopodobieństwo przypisujemy scenariuszowi kolejnej obniżki. Czynnikiem zachęcającym do kontynuacji cyklu (w ślad za zapowiedzią Prezesa NBP, że spadkowi inflacji będą towarzyszyć obniżki stóp) jest głębszy niż oczekiwano spadek inflacji w październiku (na ostatniej konferencji prasowej Prezes zakładał, że inflacja za ten miesiąc wyniesie nieco ponad 7 proc. r/r, a wg wstępnych danych GUS wyniosła 6,5 proc. r/r). Decydujące jednak może być to, co pokaże nowa projekcja inflacji w średnioterminowej perspektywie” – prognozują ekonomiści PKO BP.

„Oczekujemy, że RPP obniży stopy procentowe o 25pb (stopa referencyjna NBP wyniesie 5,50 proc.). Głównym argumentem dla RPP na rzecz dalszego łagodzenia polityki pieniężnej jest szybki spadek inflacji (patrz poniżej). W tym tygodniu zostaną również zaprezentowane wyniki najnowszej projekcji inflacji NBP. Naszym zdaniem, średnioterminowa prognoza inflacji nie ulegnie istotnym zmianom w porównaniu do ścieżki przedstawionej w prognozie z lipca” – przewidują analitycy Credit Agricole.

„Zakładamy, że stopy procentowe spadną o 25 pkt. baz. Taki też jest konsensus ekonomistów Bloomberga. W naszej ocenie spadek inflacji w październiku do 6,5 proc. r/r będzie argumentem dla zwolenników łagodzenia monetarnego za kolejną obniżą stóp. Szczególnie, że w całej drugiej połowie tego roku inflacja mierzona wskaźnikiem CPI, a także inflacja bazowa, będą niższe niż ścieżka z lipcowej projekcji makroekonomicznej NBP” – piszą w komentarzu ekonomiści Banku Millennium.