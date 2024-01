Nowy instrument finansowy w centrum zainteresowania

Amerykańska Komisja ds. Papierów Wartościowych i Giełd zatwierdziła Bitcoin EFT. Wprowadzenie funduszy ETF na bitcoina zdaje się znacząco demokratyzować dostęp do rynku kryptowalut.

Cała historia z funduszami ETF na bitcoina zaczęła się pod koniec sierpnia ubiegłego roku, gdy amerykański zarządzający aktywami cyfrowymi Grayscale Investments wygrał sprawę sądową przeciwko SEC po odrzuceniu przez regulatora prośby o przekształcenie Grayscale Bitcoin Trust w fundusz ETF. Wydarzyło się to mimo wcześniejszego zatwierdzenia przez SEC ETF-u na futures bitcoina. Sąd stwierdził, że SEC nie wyjaśnił wystarczająco, dlaczego zatwierdził notowanie ETF na futures bitcoina, a odrzucił proponowaną konwersję Grayscale. Obecnie SEC musi ponownie przejrzeć wniosek Grayscale, jednak uczestnicy rynku uważają, że ta decyzja jest obiecującym rozwojem dla Grayscale i licznych wniosków o spotowe ETF na bitcoina, czekają obecnie na akceptację.

Dostęp do rynku walut się demokratyzuje

Zdaje się to szczególnie ważne, gdyż w listopadzie zeszłego roku firma ETC Group powiedziała, że inwestorzy instytucjonalni coraz bardziej interesują się jej fizycznie zabezpieczonym produktem typu ETF na kryptowaluty. Bradley Duke, założyciel i główny strateg ds. strategii w ETC Group, podkreślił, że istotnym zaskoczeniem jest brak obecności inwestorów instytucjonalnych w Europie. Jego zdaniem, zatwierdzenie spotowego ETF na bitcoina w USA, szczególnie przez takie firmy jak BlackRock, sygnalizuje gotowość rynku na uczestnictwo instytucji.

Wprowadzenie funduszy ETF na bitcoina zdaje się znacząco demokratyzować dostęp do tego rynku, wykraczając poza tradycyjne giełdy i portfele kryptowalutowe. Obecnie ich wielkość w porównaniu z całością rynku finansowego i krypto jest jednak jeszcze niewielka. Przykładowo, globalna kapitalizacja rynku kryptowalut wynosi 1,78 biliona USD, co oznacza, że istniejące fundusze inwestycyjne w tym sektorze stanowią zaledwie 2,9 proc. całkowitej wartości cyfrowych walut.

Rynki krypto są stosunkowo małe w porównaniu z innymi sektorami finansowymi. Na przykład, według danych Statista, kapitalizacja rynku akcji sięga około 112 bilionów USD, co przekłada się na udział wszystkich kryptowalut na 1,59 proc. W przypadku obecnej wartości aktywów cyfrowych pod zarządzaniem udział ten jest niemal zerowy. Dlatego mało prawdopodobne jest, aby kryptowaluty zdominowały globalne rynki finansowe w najbliższej przyszłości.

Idzie nowa hossa?

Chociaż Europejski Obszar Gospodarczy wydaje się bardziej otwarty na inwestycje instytucjonalne w kryptowaluty poprzez wprowadzenie ETF-ów na bitcoina, to wprowadzenie takich funduszy w Europie nie wydaje się jeszcze przynosić znaczącego napływu środków od instytucji. Obecnie oczekiwania rynkowe skupiają się głównie na zatwierdzeniu tego typu instrumentów w Stanach Zjednoczonych, co potencjalnie mogłoby wpłynąć na długoterminowy rozwój rynku kryptowalut. Jednakże aktualnie trudno jest precyzyjnie określić skalę kapitału gotowego do inwestycji na tym rynku, gdzie produkty finansowe stanowią jedynie 2,9 proc. kapitalizacji.

Mimo to zauważa się dynamiczny wzrost napływu nowych środków od instytucji oraz inwestorów, co może sugerować rozpoczęcie nowej hossy. Co więcej, biorąc pod uwagę, że bitcoin wciąż stanowi aż 53,7 proc. kapitalizacji tego rynku, sukces tej kryptowaluty mógłby mieć znaczący wpływ na całą resztę cyfrowych walut.

Grzegorz Dróżdż, analityk Conotoxia Ltd.