Dolar wypada z łask

Powrót Węgrów do obniżek stóp był ważną wiadomością w Europie. Rynki światowe żyły jednak kolejnym odwrotem od dolara. Ruch ten wywołany był przez słabsze indeksy koniunktury. W obecnej sytuacji dolara zyskuje między innymi złoto.

Węgrzy znów obniżają stopy

Po tym jak w sierpniu bank centralny Węgier podjął decyzję o utrzymaniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie, dalsza część cyklu stanęła pod znakiem zapytania. Wczoraj doszło jednak do zmniejszenia głównej stopy z 6,75 proc. na 6,5 proc. Warto zwrócić uwagę, że o ile w lipcu inflacja podskoczyła na Węgrzech z 3,7 proc. na 4,1 proc. – co było powodem wstrzymania obniżek – to w sierpniu mieliśmy spadek tempa wzrostu cen. W zeszłym miesiącu rosły już one bowiem o zaledwie 3,4 proc.. To jest najniższy wynik od początku wybuchu inflacji w Europie. W rezultacie można oczekiwać, że na Węgrzech wracamy do obniżek. Jeszcze rok temu stopa procentowa wynosiła tam 13 proc.. Do końca tego roku ma szansę spaść poniżej wskaźnika z Polski, mimo że ten w szczycie wynosił „zaledwie” 6,75 proc.. Dalsze spadki powinny powodować kolejne przeceny forinta.

Słabsze dane z USA

Wczoraj mieliśmy dwa ważne odczyty z USA. Indeks Fed z Richmond pokazał słabszy poziom. Rynki oczekiwały poprawy na -17 pkt, a otrzymały spadek do -21 pkt. Badanie polega na przeprowadzeniu ankiet określających aktywność produkcyjną. Wynik pokazuje, że ankietowani są coraz bardziej pesymistyczni. Drugi wskaźnik nie dotyczy przedsiębiorców, ale konsumentów. Indeks zaufania konsumentów Conference Board – bo o nim mowa – również pokazał dużo słabsze poziomy. W rezultacie to, co dolar zyskiwał w poniedziałek względem euro na słabszych indeksach koniunktury, oddał wczoraj z nawiązką. Kurs dolara względem złotego spadł do najniższego progu od września, ale 2021 roku.

Rynek znów wycenia ryzyko

Wczorajsze dane z indeksów koniunktury delikatnie mówiąc, nie postawiły gospodarek zachodnich w dobrym świetle. Rynki spodziewają się zarówno spadku stóp procentowych, jak i poważnego spowolnienia w gospodarce. W sytuacji obniżenia stóp, kapitał zwyczajowo przepływał na giełdy. Problem w tym, że skoro ma nadchodzić recesja, to wielu analityków zwraca uwagę, że może nie jest to najlepszy pomysł. W rezultacie sporo kapitału trafia na rynki alternatywne. W górę znów idzie złoto, które łamie kolejny już rekord wszech czasów w tym roku. Bardzo solidną formę pokazują też kryptowaluty. Odrobiły one już sporą część ostatnich spadków.

Dzisiaj w kalendarzu danych makroekonomicznych warto zwrócić uwagę na:

14:30 – Czechy – decyzja w sprawie stóp procentowych, 16:00 – USA – sprzedaż nowych domów.

Maciej Przygórzewski – główny analityk w InternetowyKantor.pl

